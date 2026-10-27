Una de las grandes dudas que vuelve a sobrevolar en la Selección Mexicana gira en torno a la portería. En medio de este contexto, Guillermo Ochoa no se animó a nombrar a Luis Ángel Malagón como su sucesor, pero tampoco pudo dejar de destacar la labor de Raúl Rangel. Sin duda, una respuesta que seguramente le dolerá a todo América.

A lo largo de los últimos dos años, la prensa americanista no paró de afirmar que el guardameta de las Águilas debía ser el titular en el Mundial 2026, mientras que el Tala en silencio no paraba de destacarse. Con la lesión del guardameta azulcrema, comenzaron a señalar que Memo debía estar de inicio ante Sudáfrica, pero en Javier Aguirre primó la cordura y mantuvo al jugador de Chivas.

Tras lo sucedido en la Copa del Mundo, muchos no paran de criticar a Raúl Rangel en la Selección Mexicana, pero no pueden negar que es uno de los porteros más destacados de la Liga MX. En medio de este momento, Guillermo Ochoa realizó una declaración que va a generar reacciones en el entorno americanista debido a que no señaló que Luis Ángel Malagón debía ser su sucesor, pero tampoco negó el buen momento del Tala.

Guillermo Ochoa habló de la portería del Tri. (Foto: IMAGO7)

“Son buenos chicos, con mucho talento que están haciendo las cosas muy bien. Raúl, que ya lo vi jugar, Luis, que está volviendo a la actividad. No quiero dejar de decir a alguno, pero hay una camada de chicos que hay que dejarlos trabajar, hay que ser pacientes, que cojan ritmo, que se instalen un poquito en la selección. Van a pasar momentos sí buenos y otros no tan buenos que hay que aguantarlos. Hay que sobreponerse a eso porque la selección es demasiada responsabilidad”, declaró el exportero de las Águilas.

¿Por qué la prensa no quiere a Raúl Rangel en la Selección Mexicana?

A pesar de haber tenido un gran Mundial 2026, la prensa mexicana señala que Raúl Rangel no debe seguir al frente de la Selección Mexicana, ya que fue responsable de tres de los cuatro goles que recibió cuando fue titular ante Colombia y Estados Unidos. Habrá que ver si Rafa Márquez le dará la oportunidad a Luis Ángel Malagón.