Raúl Rangel regresó a Guadalajara tras estar convocado con la Selección Mexicana. El Tala rompió el silencio para contestarle a quienes lo critican por sus errores con el Tri.

El Rebaño Sagrado se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío y este miércoles ya cuenta con el regreso de los seis convocados a la Selección Mexicana. En el aeropuerto de Guadalajara, Raúl Rangel rompió el silencio luego de sus errores ante Estados Unidos y Colombia para señalar que es normal que sucedan esas equivocaciones y que se exagera mucho.

En esta fecha FIFA, Rafa Márquez se llevó un saldo de dos empates y dos derrotas consecutivas a manos del equipo de Mauricio Pochettino y Chile. Los siete goles que recibió el Tri no fueron gracias al nivel y calidad de los adversarios, sino a los errores propios de la defensa como de los porteros que pudieron hacer algo más para evitar que cayeran las anotaciones.

Sin embargo, al ser Chivas la base de la Selección Mexicana, todas las críticas cayeron sobre los elementos rojiblancos. Uno de los principales apuntados por sus fallas fue Raúl Rangel, quien rompió el silencio para darle una respuesta tanto a los detractores de Chivas como del Tri.

Raúl Rangel se mostró tranquilo a pesar de sus errores con el Tri. (Foto: IMAGO7)

“Al final de cuentas tranquilo, es parte pues de una producción y de la vida misma. Yo creo que pues se ha hecho mucho escándalo de lo que realmente es. Al final de cuentas, pues a todos nos pasa, todos nos equivocamos, simplemente eso”, expresó. A su vez, fue claro con el respaldo que recibió del timonel del Tri. “Es un respaldo que se aprecia por parte del director técnico”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Raúl Rangel con Chivas?

El Tala Rangel volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente junto a Chivas a Altas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.