Cade Cowell ha registrado una buena temporada con el New York Red Bull en la MLS, por lo que la escuadra estadounidense estaría analizando el hacer válida la opción de compra que le propuso el equipo de Chivas; sin embargo, el precio de 5 millones de dólares estaría desanimando a la escuadra de la Gran Manzana para avanzar por el atacante rojiblanco.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el Vaquero tendría posibilidades de no permanecer en el NY Red Bull, por lo que debería reportar de regreso con el Guadalajara; sin embargo, confirmó que el equipo de Rayados de Monterrey podría levantar la mano para quedarse con el exdirigido por Matías Almeyda.

"Resulta que hay un jugador que es propiedad del Guadalajara y que al parecer no entra en planes del equipo de cara al próximo torneo, siempre y cuando Gaby Milito vaya a continuar el próximo semestre del 2027 (...) Cade Cowell, resulta que en la Gran Manzana todo parece indicar que no entrará en planes y que no están dispuestos a pagar 5 millones de dólares que es lo que vale la ficha de Cade Cowell.

"Tiene el equipo de New York Red Bull la posibilidad de ir a comprarlo, tiene la primera opción de compra. Ellos consideran que al menos al parecer, no están dispuestos. Cowell tiene mercado en Estados Unidos y también en México y hay un equipo que al parecer, sí está dispuesto a entrarle con 6 millones de dólares por Cade Cowell y es Matías Almeyda, técnico de Rayados que al parecer dice: 'me interesa'", explicó el comunicador en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

¿Cuánto le costó Cade Cowell a Chivas?

Cade Cowell se convirtió en refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2024 como una de las promesas más importantes del proyecto de Fernando Hierro en la Dirección Deportiva del Rebaño, por el cual se desembolsaron cuatro millones de dólares al San José Earthquakes.

PUBLICIDAD

¿Cuáles fueron los números de Cade Cowell en Chivas?