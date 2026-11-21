Chivas tiene como uno de sus mayores motivos de orgullo el hecho de jugar únicamente con futbolistas mexicanos de nacimiento, pero esta característica también representa uno de sus principales desafíos a la hora de incorporar refuerzos. Mientras otros equipos de la Liga MX pueden buscar talento en Sudamérica, Europa u otros mercados internacionales, el Guadalajara depende principalmente del mercado nacional y de sus Fuerzas Básicas, por lo que detectar correctamente a los futbolistas con potencial se vuelve todavía más importante.

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Al respecto, el analista táctico Ricardo Flores, conocido en el entorno del Guadalajara por haber recomendado a Matías Almeyda hace más de 10 años , explicó en exclusiva para Rebaño Pasión cómo ha evolucionado la evaluación del talento dentro de Chivas. De acuerdo con su análisis, el club ha mejorado considerablemente en la manera de identificar las características de sus futbolistas, algo que no solamente permite fichar jugadores con mejores perfiles, sino también aprovechar de una manera más eficiente el talento que ya existe en las Fuerzas Básicas.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval son orgullo de la cantera de Chivas.

Photo: X / @Chivas, X / @CHIVAS

Uno de los grandes aciertos del Guadalajara en los últimos años, de acuerdo con Flores, fue comenzar a mirar con mayor atención hacia Estados Unidos. Ahí se ha realizado un trabajo importante para detectar futbolistas que son hijos de padres mexicanos que emigraron al país vecino, encontrando talento tanto en universidades y torneos de categorías inferiores como en clubes de la MLS. Brian Gutiérrez es uno de los ejemplos más claros, un jugador que actualmente forma parte del plantel rojiblanco y por el que otros equipos de la Liga MX difícilmente estarían dispuestos a negociar con el Rebaño Sagrado.

Además, Flores destacó que desde la llegada de Gabriel Milito se ha producido un cambio importante en la manera de interpretar los perfiles de los futbolistas. El entrenador argentino no necesariamente busca posiciones fijas, sino jugadores con determinadas cualidades individuales que puedan adaptarse a diferentes zonas del campo. Como ejemplos mencionó a Daniel Aguirre y Santiago Sandoval, quienes han encontrado su lugar en posiciones distintas a las que acostumbraban desempeñar en otros equipos, demostrando que la evaluación de talento también puede consistir en descubrir dónde puede rendir mejor un futbolista.

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Sin embargo, cuando se habla específicamente de las Fuerzas Básicas aparece otro problema: el llamado "embudo", en el cual, por mucho talento que puedan tener los canteranos, la exigencia que existe dentro del Primer Equipo hace complicado encontrarles minutos y oportunidades para desarrollarse. Dos ejemplos mencionados expresamente por Flores son Jesús Hernández y Samir Inda, quienes han sido convocados en varias ocasiones por Gabriel Milito, pero todavía no han contado con demasiadas oportunidades para demostrar sus condiciones en el máximo nivel.

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Diego Campillo fue un ejemplo de talento mal valorado en Chivas en su paso por el Tapatío

Uno de los mejores ejemplos de talento que pudo haber sido evaluado de manera incorrecta en gestiones anteriores es Diego Campillo . Ricardo Flores explicó que, durante su etapa en el Tapatío, algunos cuerpos técnicos optaron por retrasarlo o incluso utilizarlo como mediocampista, en lugar de consolidarlo como defensa central. Con la llegada de Gabriel Milito, el futbolista encontró una función mucho más definida en la zaga y su rendimiento dio un salto importante, hasta el punto de convertirse en uno de los centrales considerados para la Selección Mexicana.

Para Flores, el caso de Campillo demuestra precisamente la importancia de evaluar a los futbolistas por sus cualidades y no simplemente por las posiciones que deben cubrir, por lo que Chivas necesita identificar qué características hacen diferente a cada jugador y encontrar la manera de potenciarlas, tanto en Fuerzas Básicas como en el Primer Equipo. Esa evolución en el scouting y la detección de talento puede ser determinante para que el Guadalajara siga encontrando soluciones dentro de un mercado de fichajes mucho más limitado que el de sus competidores.