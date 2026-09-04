Diego Campillo se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de Chivas y en una pieza que Gabriel Milito ha utilizado en diferentes posiciones de la defensa. El canterano rojiblanco es un central muy completo, con capacidad para desempeñarse en distintas zonas del campo, pero además tiene una virtud que lo hace todavía más especial: su facilidad para incorporarse al ataque e incluso marcar goles, algo que volvió a demostrar recientemente durante el partido contra Xolos de Tijuana.

Diego Campillo ha vuelto a la titularidad.

Sin embargo, el camino de Campillo hasta convertirse en un jugador importante del Guadalajara no ha sido sencillo. A lo largo de su carrera ha tenido que superar varios retos, algunos de ellos provocados por sus propias decisiones, al grado de salir dos veces de la institución antes de regresar y consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del plantel. Ahora, bajo el mando de Gabriel Milito, vive una realidad completamente distinta a la de aquellos primeros años.

Durante una charla en el podcast de Fernando Quirarte, Campillo reveló cómo se produjo su primera salida de Chivas cuando todavía era jugador del Tapatío. El defensa reconoció que en aquella etapa tuvo constantes problemas de indisciplina y que la situación llegó a tal punto que se le cerraron las puertas tanto del Guadalajara como de su filial. Ante este panorama, tuvo que buscar una nueva oportunidad y fueron los Mineros de Zacatecas quienes levantaron la mano para recibirlo y darle continuidad a su carrera.

Fue precisamente durante esa etapa fuera del Guadalajara cuando Campillo pudo darse cuenta de la realidad que estaba viviendo. El propio futbolista explicó que, mientras en el Rebaño Sagrado tenía prácticamente todas las comodidades que podía imaginar, en otros clubes, especialmente en la Liga de Expansión, las condiciones eran completamente diferentes. Esa experiencia terminó siendo un punto de inflexión, pues le permitió entender todo lo que estaba perdiendo por sus indisciplinas y tomó la decisión de convertirse en un futbolista mucho más profesional.

La historia después ya la conocemos: Campillo regresó al Tapatío apenas seis meses después y consiguió ser campeón en el primer torneo tras su regreso. Sin embargo, ese logro todavía no le garantizó un lugar en el primer equipo. Poco después fue enviado a Juárez, en una de las decisiones más polémicas que ha tomado la directiva rojiblanca en los últimos años. Ahora, varios años después, el canterano ha conseguido darle la vuelta a su historia y convertirse en un futbolista clave para Chivas.

La verdad salió a la luz, los españoles de Chivas creían que Diego Campillo estaba “agrandado”

La salida de Campillo rumbo a Juárez también tuvo una explicación que con el paso del tiempo se volvió todavía más polémica. De acuerdo con una versión que circuló dentro del entorno de Chivas, los españoles que tomaron decisiones en la directiva después de la salida de Fernando Hierro consideraban que el defensa estaba “agrandado” por los elogios que había recibido. Incluso se llegó a cuestionar su actitud después de que algunos comentarios en medios de comunicación lo compararan favorablemente con Rafael Márquez a su misma edad. Paradójicamente, hoy Campillo es una de las piezas más importantes del Guadalajara y uno de los mejores centrales de la Liga MX.