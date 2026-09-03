Un nuevo reporte explicó que el presidente del Guadalajara se ha empeñado por ser más cercano con cada uno de los futbolistas.

Todas las personas que conocieron a Jorge Vergara suelen expresar muchas cosas positivas sobre el empresario que fue propietario de las Chivas, destacando el liderazgo que demostraba al frente del conjunto rojiblanco, en donde recientemente su hijo, Amaury Vergara, estaría emulándolo dentro de Verde Valle.

El Guadalajara entrenó este jueves en donde para sorpresa de mucha gente, el presidente del conjunto tapatío apareció y convivió brevemente con los futbolistas, gesto que ha agradado a los jugadores de la escuadra de la Perla de Occidente.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que recientemente Amaury Vergara estaría poniendo más atención a lo que sucede dentro del equipo, en donde inclusive conversa con los futbolistas y hasta les pregunta si necesitan algo, pregunta que diariamente les hacía Jorge Vergara a los patea balones.

“Hoy estuvo de visita en las instalaciones de Verde Valle, Amaury Vergara Zatarain. También lo compartió en redes sociales, y compartió un video mientras estaba viendo cómo entrenaba el Deportivo Guadalajara. Ahí está el patrón, ahí está apoyando, cuidando de cerca a su Rebaño. Al plantel le ha caído bien el gozar de la cercanía de Amaury.

“Antes lo veían un poquito más alejado, pero de un tiempo para acá, Amaury comenzó a meterse un poquito más con el equipo, estar más de cerca, estar al pendiente, llegar, saludarlos, preguntarles qué les hace falta. Su padre lo hizo siempre, pero él no lo hacia. De un tiempo para acá, lo hace. Llega y pregunta: ¿Qué les hace falta?“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo asumió Amaury Vergara la presidencia de Chivas?

En junio del 2019 se anunció oficialmente que Amaury Vergara dejaría la vicepresidencia de Chivas para asumir el cargo como presidente por orden de Jorge Vergara, quien en esos momentos estaba lidiando con delicados temas de salud, mismos que provocaron su fallecimiento en noviembre de ese mismo año.

Desde entonces, Amaury ha sido la imagen del Club Deportivo Guadalajara; sin embargo, dentro de la institución todas las decisiones se toman en conjunto con sus hermanas y sus parejas, quienes integran un Comité, siendo así como se toman todas las decisiones de las empresas de la familia: Chivas, Omnilife y Seytú.