El legendario canterano del Guadalajara envió un recadito para el presidente del Rebaño tras el brillante trabajo que viene realizando el entrenador argentino en la escuadra tapatía.

Gabriel Milito ha transformado por completo la realidad de Chivas, convirtiéndolo en uno de los equipos más poderosos y respetados de la Liga MX, ganándose los elogios de aficionados, directivos, jugadores y hasta especialistas, por lo que el exjugador del Rebaño, Joel Sánchez, desea que Amaury Vergara concrete cuanto antes una extensión contractual.

El entrenador argentino le dio una identidad futbolística a la escuadra rojiblanca, logrando buenos resultados y exhibiciones que gustan hasta a aficionados de otros equipos, por lo que el Tiburón desea que la directiva del Guadalajara comience las gestiones para mantener al Mariscal en el redil durante varios años más.

“Creo que el proyecto está en muy buenas manos porque con seleccionados, sin seleccionados, con jovencitos juegue quien juegue, el equipo tiene una idea muy definida y se ve el trabajo plasmado y el convencimiento. Creo que (Gabriel Milito) tiene una aprobación de más del 90 por ciento de dirigentes, de afición, del periodismo y de todo el sector chivahermano.

“Yo creo que Chivas está en buenas manos. Ojalá les presentaran ya una renovación del técnico y de su cuerpo técnico por varios años, porque creo que va por buen camino”, declaró el exdefensor rojiblanco en el programa La de Ocho.

¿Cuándo termina el contrato de Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino llegó al banquillo del Guadalajara para el Apertura 2025, por lo que está dirigiendo su tercer torneo, ya que firmó por dos años, es decir, cuatro semestres; sin embargo, diversos reportes extraoficiales han asegurado que los dirigentes del Rebaño quieren mantenerlo en el redil durante más tiempo, pero no se ha avanzado en temas de su extensión de contrato.

¿Cuáles son los números de Gabriel Milito en Chivas?