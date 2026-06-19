El comunicador de TUDN enalteció la 'Casa de las Chivas' para la Copa del Mundo, por lo que inevitablemente recordó al padre de Amaury Vergara.

El sueño de Jorge Vergara se cumplió: que el Estadio Akron albergara una Copa del Mundo y con México como protagonista en la Perla de Occidente tras el triunfo frente a Corea del Sur en este Mundial 2026, en donde el comunicador David Faitelson le dio su reconocimiento al empresario.

“Don Jorge nos debe estar viendo desde el cielo porque es un estadio maravilloso. Cuando llegaban los equipos parecía que estaban entrando a un platillo volador y el ambiente que hay en Guadalajara por el futbol.

“Habrá que agradecerle a Jorge eternamente que dejó como legado, entre otras cosas, este maravilloso estadio”, declaró el comunicador en charla con Mediotiempo.

¿Por qué Jorge Vergara soñó en construir el Estadio Akron?

Desde que el empresario estaba en labores de compra del Club Deportivo Guadalajara, una de sus principales promesas fue la de construirle una casa propia al Rebaño para no tener que estarla compartiendo con el Atlas.

Además con ese ambicioso proyecto en el que el propio empresario costeó sin intervención de otros socios o del gobierno, Jorge Vergara tenía en mente que fuera el mejor estadio de México para albergar una Copa del Mundo, sueño que se le cumplió en este 2026, casi siete años de su fallecimiento.

¿Cuánto costó construir el Estadio Akron?

La construcción del Estadio Akron demoró poco más de tres años, en donde Jorge Vergara habría gastado, según reveló en su momento, cerca de 200 millones de dólares, logrando verlo terminado en el verano del 2010.