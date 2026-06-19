Debido a que el Tala se convirtió en el héroe de la noche para el Tricolor, la Hormiga lo sacudió un poco para felicitarlo por su brillante participación.

Raúl Rangel se convirtió en el héroe de la noche tras el segundo partido de México en la Copa del Mundo 2026 frente a Corea del Sur, debido a una brillante atajada que realizó para mantener su puerta en cero y con ello, sumar tres puntos en la competencia.

Debido a esa gran intervención, el Tala se convirtió en el centro de atención en donde todos los futbolistas del Tricolor se acercaron a felicitarlo por su intervención, en donde Armando González fue uno de los más eufóricos.

Una cámara de TUDN captó el momento en el que la Hormiga lo tomó por los hombros y empezó a sacudirlo para posteriormente darle un abrazo y empezar a brincar juntos, en señal de celebración por el triunfo de la escuadra nacional.

¿Cómo fue la atajada del Tala Rangel contra Corea del Sur?

En la recta final del partido, Corea del Sur se volcó al ataque en búsqueda del gol de la igualada, en donde tras un centro por la izquierda, Cho Gue-sung se elevó y remató de cabeza a contrapié del portero mexicano, quien tuvo una fugaz reacción para detener la redonda.

Tras un contrarremate, el Tala, desde el suelo, se elevó para jalar la redonda y quedarse con ella antes de que se metiera a su portería en una de las jugadas más espectaculares de la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el México vs. Chequia por el último partido de la fase de grupos del Mundial?

El siguiente compromiso del Tricolor se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando reciban a Chequia en un duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.