Se dieron a conocer nuevos detalles sobre cómo será la nueva indumentaria del Guadalajara cuando se haga oficial el anuncio con la marca de la palomita.

Chivas está a punto de hacer oficial su vinculación con Nike para que confeccione los jerseys rojiblancos por los próximos años, desatando altas expectativas entre los aficionados del Rebaño, en donde se han filtrado nuevos detalles sobre la que será la nueva piel del chiverío.

El creador de contenido, Futboltuber, destapó algunos detalles inéditos sobre la que será la nueva playera del Guadalajara, en donde destacó que se quitará el rectángulo blanco que rodeaba a la marca caliente, además de que será con cuello polo.

“Tenemos que platicarles que esta caja blanca, ha desaparecido en el nuevo jersey de Nike con el Club Deportivo Guadalajara, esa caja se fue (…) Caliente y Chivas tiene una grandísima relación y eso continúa, Caliente continúa al frente de la playera, pero sin la caja blanca.

“La caja de Caliente ha desaparecido de la nueva playera del Guadalajara. Escudo, intocable. Logo de Nike, color azul (marino). El cuellito es polo, azul. MG no continúa y ha desparecido Mercado Pago“, explicó el creador de contenido en su canal de YouTube.

¿Cuándo se anunciará a Nike como nuevo patrocinador de Chivas?

El contrato con Puma continúa vigente hasta el 30 de junio, por lo que el Guadalajara ni la marca Nike pueden hacer ningún anuncio oficial todavía, por lo que se espera que a partir del 1 de julio se libere la campaña publicitaria con la nueva piel del Guadalajara para el Apertura 2026 y Clausura 2027.

¿Cómo será la pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026?

El Guadalajara por fin dio a conocer los pormenores de su pretemporada, misma que arrancó el jueves 18 de junio cuando viajaron a Isla de Navidad, en donde permanecerán hasta el 27 de junio.

Posteriormente, entrenarán en Guadalajara del 29 de junio al 2 de julio, para posteriormente viajar a Tamaulipas para encarar el duelo amistoso frente a Correcaminos el 3 de julio.