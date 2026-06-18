El entrenador del Guadalajara ha dejado en claro que estos dos futbolistas ni siquiera son tomados en cuenta en su gestión al frente del Rebaño.

Gabriel Milito ha dejado en claro de que Chivas tiene en su nómina a jugadores que no son de su gusto, por lo que no tiene inconveniente en dejarlos fuera de su planeación para el próximo Apertura 2026, en donde Érick Gutiérrez no sería el único cepillado por el argentino.

Tras darse a conocer la lista de convocados del Guadalajara para la pretemporada, se confirmaron algunos nombres de elementos que estaban en el primer equipo y que ahora son enviados al Tapatío, ya que no tendrían oportunidades de pelear por un puesto en el equipo de Liga MX.

Y es que ni Eduardo García ni Leonardo Sepúlveda fueron tomados en cuenta por el Mariscal para los trabajos previos al arranque del Apertura 2026 pese a que son futbolistas registrados en el equipo de Primera División.

Gabriel Milito ha preferido mandar a llamar a guardametas juveniles como Sebastián Liceaga, Robinho Romero o Cristo Navarrete, en lugar del Dragón, quien tiene un proceso más avanzado e inclusive, que ya ha salido dos veces campeón con el Tapatío en Liga de Expansión.

Por su parte, el panorama es más complicado para Leonardo Sepúlveda, ya que tiene más de un año sin jugar por complicaciones en una lesión de tobillo; sin embargo, en el redil hay varios defensores que están en duda su continuidad como Miguel Tapias o Gilberto Sepúlveda, quienes siguen siendo tomados en cuenta hasta que se aclare su futuro.

¿Cómo será la pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026?

El Guadalajara por fin dio a conocer los pormenores de su pretemporada, misma que arrancó el jueves 18 de junio cuando viajaron a Isla de Navidad, en donde permanecerán hasta el 27 de junio.

Posteriormente, entrenarán en Guadalajara del 29 de junio al 2 de julio, para posteriormente viajar a Tamaulipas para encarar el duelo amistoso frente a Correcaminos el 3 de julio.

Lista completa de convocados para la pretemporada