En redes sociales comenzaron a salir más y más indicios de cómo será la nueva piel del Rebaño y apunta a ser legendaria.

La afición de Chivas está impaciente de que se haga oficial el anuncio de la alianza comercial entre los rojiblancos y la marca Nike, después de una década con Puma, en donde se ha filtrado una fotografía en donde se muestra el primer vistazo a la nueva piel del Rebaño.

Durante las horas recientes, el creador de contenido, Futboltuber dio indicios de cómo sería la nueva indumentaria del Rebaño con la marca de la palomita, en donde develó que la caja blanca alrededor de la marca Caliente desaparecería, además de que el cuello sería polo y las marcas MG y Mercado Pago dejarían de tener presencia en el jersey.

Ahora, las redes sociales de la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara compartió una imagen en la que se aprecia una parte de la que sería la nueva playera de local del chiverío.

En dicha imagen que se ha viralizado en redes sociales, se aprecia una parte de la nueva playera de Chivas, en donde se percibe el logo de Nike y el escudo del club, además de la confirmación de un cuello tipo polo, con un botón.

También filtraron cómo serán las calcetas

La misma cuenta compartió una fotografía de las calcetas que formarían parte de la indumentaria de local, las cuales serían azul marino con la marca Nike y la palabra Chivas.

¿Cuándo se anunciará a Nike como nuevo patrocinador de Chivas?

El contrato con Puma continúa vigente hasta el 30 de junio, por lo que el Guadalajara ni la marca Nike pueden hacer ningún anuncio oficial todavía, por lo que se espera que a partir del 1 de julio se libere la campaña publicitaria con la nueva piel del Guadalajara para el Apertura 2026 y Clausura 2027.

¿Cómo será la pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026?

El Guadalajara por fin dio a conocer los pormenores de su pretemporada, misma que arrancó el jueves 18 de junio cuando viajaron a Isla de Navidad, en donde permanecerán hasta el 27 de junio.