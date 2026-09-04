Chivas se enfrenta este sábado al Atlético de San Luis, en el inicio de un septiembre que parece representar una dura prueba para el equipo de Gabriel Milito. El Guadalajara tendrá que afrontar una serie de partidos exigentes durante las próximas semanas, pero mientras llega el momento de volver a la cancha, hay mucho de qué hablar alrededor del Rebaño Sagrado, especialmente de Diego Campillo, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado recientemente.

Muchos piden a Erik Lira para Chivas luego de que no fuera a Europa, pero no hay oferta por él

Uno de los futbolistas que estuvo en la mira de todo México durante las últimas horas fue Erik Lira, después de que se frustrara su posible salida al futbol europeo con el Mónaco. Esto provocó que varios aficionados de Chivas comenzaran a pedir con fuerza el fichaje del mediocampista de Cruz Azul, e incluso surgió el rumor sobre una posible llegada al Guadalajara. Sin embargo, periodistas como Jesús Bernal y César Huerta han señalado que no existe actualmente ninguna oferta del Rebaño por el jugador de La Noria, mientras que Javier Mier también dejó claro que el plantel rojiblanco está cerrado, descartando esta posibilidad.

La absurda razón por la que “cepillaron” a Diego Campillo de Chivas tras la salida de Fernando Hierro

Después de la salida de Fernando Hierro de la Dirección Deportiva del Guadalajara, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, hombres de confianza del español, permanecieron dentro de la estructura rojiblanca para tomar decisiones. Entre ellas estuvo una que hoy resulta difícil de entender, pues el club se desperendió de Diego Campillo prácticamente regalando su carta a los Bravos de Juárez. De acuerdo con la versión que dio a conocer César Huerta, en aquel momento circuló con fuerza la idea de que los españoles consideraban que el canterano había perdido el piso por los elogios que comenzó a recibir, incluyendo comparaciones de la prensa que aseguraban que tenía una mejor salida de balón que Rafael Márquez a su misma edad.

Armando González por poco se queda fuera de Europa League, pero su DT lo eligió por sobre otros jugadores

Armando González estuvo muy cerca de quedarse fuera de la Europa League debido a las restricciones para registrar jugadores que no se formaron profesionalmente en Grecia. El Olympiacos cuenta con una plantilla con varios futbolistas formados en otros países, por lo que José Luis Mendilibar tuvo que tomar decisiones para completar su lista. Al final, el entrenador español decidió incluir a La Hormiga por encima de otros jugadores, dejando fuera a Lorenzo Scipioni, Dani Garcia, Joel Roca y Clayton. Una decisión que demuestra la confianza que existe en el delantero mexicano apenas unos días después de su llegada al futbol europeo.

Armando González sí jugará Europa League.

Seguir ganando y ahora hacerlo en casa, las dos motivaciones del Atlético de San Luis para enfrentar a Chivas

El Atlético de San Luis también llegará con motivaciones importantes al partido de este sábado. Después de conseguir su primera victoria del Apertura 2026 frente a Rayados, el conjunto potosino buscará aprovechar ese resultado para comenzar una nueva etapa y, sobre todo, hacerlo frente a su propia afición. Por ello, la intención del equipo dirigido por Diego Mejía será mantener la racha positiva y conseguir un nuevo triunfo ahora ante Chivas en el Estadio Alfonso Lastras, un escenario en el que el Guadalajara tendrá que estar preparado para enfrentar a un rival que llega con mayor confianza.

Joel Sánchez pide a Chivas que renueven a Gabriel Milito por muchos años más

Finalmente, Joel Sánchez se pronunció sobre el trabajo de Gabriel Milito y dejó claro que considera que Chivas está en muy buenas manos bajo la dirección del técnico argentino. El exfutbolista destacó que, independientemente de si juegan los seleccionados o los jóvenes, el Guadalajara mantiene una idea de juego definida y que el trabajo del cuerpo técnico se refleja dentro de la cancha. Incluso, consideró que Milito cuenta con una aprobación superior al 90 por ciento entre directivos, aficionados, periodistas y el entorno rojiblanco, por lo que sería positivo que el club comenzara a pensar en una renovación por varios años. Actualmente, al estratega argentino solamente le queda un año de contrato con Chivas.