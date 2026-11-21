El mercado de fichajes de invierno está cada vez más cerca de comenzar, no solamente en México, sino también en las principales ligas del mundo, por lo que la directiva de Chivas ya se encuentra analizando los movimientos que podría realizar para fortalecer su plantilla de cara al Clausura 2027. Sin embargo, el Guadalajara no solamente debe preocuparse por encontrar refuerzos que se adapten al proyecto de Gabriel Milito, sino también por los futbolistas que podrían despertar el interés de otros equipos. Y es que el buen rendimiento de varios jugadores rojiblancos durante el Apertura 2026 ha comenzado a llamar la atención fuera de México, una situación que podría complicar los planes deportivos del Rebaño Sagrado para el próximo semestre.

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De hecho, dos futbolistas que se han convertido en piezas importantes para Gabriel Milito estarían en la mira del Olympiacos de Grecia, club que hace apenas unos meses consiguió el fichaje de Armando González después de negociar con el Guadalajara. Y es que la llegada de la Hormiga al conjunto de El Pireo podría representar un antecedente favorable para futuras operaciones entre ambas instituciones, especialmente si los griegos mantienen su interés en el talento mexicano. Sin embargo, una posible salida de estos jugadores representaría un desafío importante para Chivas, pues ambos han tenido participación relevante en el funcionamiento colectivo del equipo y su ausencia obligaría a la directiva a buscar alternativas para mantener el nivel competitivo.

Armando González vuelve a la actividad este domingo.

De acuerdo con información publicada por el medio especializado Olympiacos Roundtable, los dos futbolistas que han despertado el interés del conjunto griego serían Santiago Sandoval y Bryan González, quienes actualmente forman parte de la plantilla de Gabriel Milito. La información surgió después de que el creador de contenido Kery News revelara que, durante la gala de los Football Content Awards, conversó con una persona cercana al Olympiacos que colabora con el club en el seguimiento de posibles refuerzos. Según explicó, esta fuente tendría acceso a listas de futbolistas que los griegos están observando en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el interés más concreto sería por Santiago Sandoval, quien ya estaría identificado como una posible incorporación para el mercado de enero, aunque todavía no existe información sobre una oferta formal al Guadalajara.

Y es que Santiago Sandoval sería uno de los jóvenes mexicanos que más entusiasman a los responsables del seguimiento de futbolistas del Olympiacos, especialmente por su movilidad, versatilidad y capacidad para participar en diferentes posiciones del ataque. El canterano rojiblanco acumula cinco goles y una asistencia en 13 partidos durante la temporada 2026-2027, números que respaldan su crecimiento bajo las órdenes de Gabriel Milito. Además, Olympiacos Roundtable aseguró que sus propias fuentes confirmaron que el futbolista de 19 años permanece en la lista de candidatos del club desde el verano pasado. La intención de los griegos sería intentar contratarlo en enero y, si no consiguen concretar la operación, volver a buscarlo durante el verano de 2027. Incluso, su llegada podría permitirle reencontrarse con Armando González y formar una sociedad ofensiva con su excompañero de Chivas, aunque tendría que competir por un lugar y adaptarse a las exigencias del fútbol europeo.

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Por otra parte, Bryan González también habría llamado la atención de los visores del Olympiacos gracias a su capacidad para recorrer toda la banda izquierda y participar tanto en defensa como en ataque. Según la información compartida por Kery News, las características del Cotorro podrían adaptarse al estilo de juego que el conjunto griego pretende implementar, por lo que su nombre también habría aparecido entre los futbolistas observados. Sin embargo, Olympiacos Roundtable aclaró que sus fuentes no pudieron confirmar que el interés por Bryan González sea real o se mantenga vigente, por lo que su posible fichaje debe considerarse únicamente un rumor. En cualquier caso, la salida de Sandoval o González sería una pérdida importante para Gabriel Milito, especialmente porque ambos ofrecen características que han resultado útiles para el funcionamiento del Guadalajara.

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Javier Mier advirtió que la prioridad para los jugadores de Chivas debe ser conseguir títulos con Chivas antes de irse a Europa

Curiosamente, estos rumores aparecen apenas después de que Javier Mier dejara clara la postura del Guadalajara sobre las posibles salidas de sus jóvenes futbolistas al fútbol europeo. Y es que el directivo explicó que la prioridad de las Fuerzas Básicas debe ser formar jugadores capaces de consolidarse en el primer equipo y ayudar a Chivas a conquistar campeonatos de Liga MX, para que posteriormente puedan continuar sus carreras en el extranjero. Incluso, reconoció que lo sucedido con Armando González, quien salió rumbo al Olympiacos sin haber conseguido un título con el Rebaño Sagrado, no representa el escenario ideal para el proyecto deportivo. Por eso, aunque una oferta europea podría resultar atractiva para Santiago Sandoval o Bryan González, la intención del club sería conservar a sus principales talentos el tiempo suficiente para competir por campeonatos, especialmente considerando la importancia que ambos tienen actualmente para Gabriel Milito.