La Liga MX está por disputar la última jornada de la fase regular del Apertura 2026, pues este fin de semana quedarán definidas las posiciones de la Tabla General y los equipos que buscarán conquistar el campeonato durante la Liguilla. Y es que, después de varios meses de competencia, los clubes tendrán una última oportunidad para mejorar su posición y conseguir las ventajas que ofrece terminar entre los primeros lugares. En ese sentido, Chivas enfrentará a Cruz Azul en uno de los partidos más importantes de la Jornada 17 , pues el equipo de Gabriel Milito todavía tiene posibilidades de pelear por el liderato y quiere llegar a la Fiesta Grande con la mayor confianza posible.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Sin embargo, la recta final del Apertura 2026 ha estado marcada por una pausa de actividades debido a la Fecha FIFA, una situación que ha generado cuestionamientos sobre la manera en que se organiza el calendario del fútbol mexicano. Y es que, aunque la Liga MX no tiene control sobre las fechas establecidas por la FIFA para los compromisos internacionales, sí puede planear su torneo considerando estas interrupciones. Por eso, resulta complicado entender que los equipos tengan que detener su ritmo competitivo justo antes de disputar los partidos más importantes del campeonato, especialmente aquellos que habían conseguido una racha positiva y ahora deberán intentar recuperar su nivel después de varios días sin encuentros oficiales.

De hecho, Omar Govea, uno de los principales referentes del vestidor de Chivas, expresó abiertamente su inconformidad con la organización del calendario de la Liga MX, pues considera absurdo que las pausas internacionales terminen coincidiendo con momentos tan importantes del campeonato. Y es que el mediocampista rojiblanco cuestionó que no exista una mejor planificación para evitar que los equipos tengan que detener su actividad justo antes de comenzar la Liguilla. Incluso, recordó que en otras ocasiones estas interrupciones han llegado a presentarse antes de los encuentros del Play-In, una situación que, desde su perspectiva, afecta la continuidad de los clubes y dificulta mantener el ritmo de competencia durante la etapa decisiva del torneo.

Además, Omar Govea considera que la Liga MX debería organizar mejor las fechas de sus torneos para evitar que las últimas jornadas y la Liguilla tengan que disputarse con demasiada prisa. Y es que el futbolista señaló que estas complicaciones suelen presentarse especialmente durante los campeonatos de Apertura, cuando el calendario también puede verse condicionado por otros compromisos internacionales, como la Copa Intercontinental. En ese sentido, el mediocampista rojiblanco considera necesario encontrar una distribución más equilibrada de los partidos, de manera que las pausas internacionales no terminen afectando el ritmo de los equipos ni obliguen a disputar las eliminatorias por el título en periodos demasiado ajustados.

PUBLICIDAD

No obstante, Omar Govea también dejó claro que esta situación no puede convertirse en una excusa para Chivas, pues el Guadalajara tiene la obligación de competir al máximo nivel independientemente de las dificultades que presente el calendario. Y es que el mediocampista aseguró que el equipo debe concentrarse en conseguir una victoria contra Cruz Azul y posteriormente mantener esa misma mentalidad durante la Liguilla. Además, el capitán sin cinta del Rebaño Sagrado hizo un llamado a sus compañeros para asumir la responsabilidad de pelear por el campeonato, especialmente porque considera que el Guadalajara tiene las condiciones necesarias para competir contra cualquier rival. Por eso, aunque cuestionó la organización de la Liga MX, también insistió en que los rojiblancos deben responder dentro del terreno de juego.

PUBLICIDAD

Chivas definirá su lugar en la Tabla General ante Cruz Azul y sabrá su rival casi de inmediato

El Guadalajara disputará su último compromiso de la fase regular este domingo 22 de noviembre contra Cruz Azul en el Estadio Akron, donde el resultado determinará la posición que ocupará Chivas en la Tabla General del Apertura 2026. Y es que, aunque todavía quedará pendiente el encuentro entre Querétaro y Necaxa para completar la Jornada 17, existe la posibilidad de que ese partido ya no tenga influencia sobre los cruces de la Liguilla, dependiendo de los resultados que se presenten durante el fin de semana. Por eso, el Rebaño Sagrado podría conocer a su rival de Cuartos de Final prácticamente al terminar su encuentro contra la Máquina, lo que permitiría a Gabriel Milito comenzar inmediatamente la preparación de la eliminatoria y definir su estrategia para buscar el pase a las Semifinales.