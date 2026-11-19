Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el continente, por lo que no cualquier futbolista cuenta con las cualidades para vestir la camiseta rojiblanca; sin embargo, Alan Mozo demostró su compromiso en todo momento en que defendió la camisera del Rebaño, aunque en esta ocasión le tocará volver a pisar el césped del Estadio Akron, pero defendiendo la causa del Cruz Azul.

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El lateral sigue perteneciendo al Guadalajara; sin embargo, La Máquina se movilizó en el anterior mercado de fichajes y logró cerrar la contratación a préstamo con opción de compra del canterano de los Pumas, en donde está tratando de recuperar su mejor versión futbolística.

Alan Mozo siempre demostró compromiso y amor por la camiseta del chiverío, buscando cumplir el sueño de ser campeón en el conjunto tapatío, sueño que se le frustró en el Clausura 2023 cuando perdieron la Final contra Tigres, por lo que siguió insistiendo, pero sin éxito.

Es por eso que el defensor ha encontrado un nuevo desafío deportivo y lo ha encontrado en otro club de gran convocatoria como lo es Cruz Azul, escuadra con la que visitará al Rebaño Sagrado el próximo fin de semana, duelo en el que podría enfrentar a los tapatíos por primera ocasión en esa sede desde que abandonó el redil.

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Alan Mozo no jugó contra Chivas en Pachuca

La salida de Alan Mozo se suscitó en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, alcanzando un acuerdo con el Pachuca, duelo que se disputó en la jornada 1 en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, el zaguero no vio actividad en dicho compromiso por decisión del entonces entrenador de los Tuzos, Esteban Solari, quien prefirió aguardarlo debido a que acababa de reportar con el conjunto de la Bella Airosa.

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¿Por qué se fue Alan Mozo de Chivas?

Alan Mozo demostró durante varias temporadas un buen nivel y mucho compromiso; sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito al banquillo, las oportunidades comenzaron a escasear, por lo que inclusive se le recomendó el buscar acomodo en otro club, propuesta que rechazó debido a que trató de llenarle el ojo al argentino para que le permitiera quedarse, situación que no se concretó debido a que Richy Ledezma llegó y se adueñó de esa zona del campo.

Es por eso que para el mercado de fichajes invernal rumbo al Clausura 2026, se anunció públicamente la lista de jugadores que no entraban en planes y que debían buscar acomodo tal y como sucedió con Alan Mozo, Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.