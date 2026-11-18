Chivas se prepara para disputar uno de sus partidos más importantes del Apertura 2026, pues el Guadalajara todavía tiene pendiente enfrentar a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular , un rival que se ha convertido en uno de sus principales dolores de cabeza durante los últimos años. Y es que la Máquina no solamente ha conseguido imponerse en varios enfrentamientos recientes contra el Rebaño Sagrado, sino que también llega como uno de los principales candidatos a conquistar el campeonato. Por eso, el encuentro de este domingo representará una prueba fundamental para conocer el verdadero nivel del equipo de Gabriel Milito, especialmente porque será su último compromiso antes de comenzar la Liguilla.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

De hecho, muchos aficionados consideran que el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul podría ser una auténtica Final anticipada, especialmente por el rendimiento que ambos equipos han mostrado durante el Apertura 2026. Sin embargo, el Guadalajara también tendrá un incentivo adicional para buscar los tres puntos, pues una victoria le permitiría mantenerse en la pelea por el liderato de la Tabla General. Y es que terminar en la primera posición representaría una ventaja importante durante la Liguilla, ya que el Rebaño Sagrado tendría la posibilidad de disputar los partidos de Vuelta como local en todas las eliminatorias, incluida una hipotética Final, siempre que avance hasta esa instancia.

Uno de los futbolistas que habló sobre la importancia de este compromiso fue Santiago Sandoval, quien se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del Guadalajara durante los últimos meses . Y es que el joven atacante rojiblanco ha conseguido ganarse un lugar importante dentro del sistema de Gabriel Milito, por lo que está llamado a tener protagonismo durante la Liguilla. Sin embargo, Sandoval reconoció que enfrentar a Cruz Azul será una prueba bastante complicada, especialmente por la calidad de sus futbolistas y el nivel que ha mostrado durante el campeonato. Aun así, consideró positivo que Chivas tenga la oportunidad de medirse con un rival de tanta exigencia justo antes de comenzar la fase definitiva del torneo.

En ese sentido, Santiago Sandoval no tuvo problemas para reconocer la calidad de Cruz Azul y admitir que el encuentro del próximo domingo será especialmente exigente para el Guadalajara. El atacante rojiblanco explicó que espera un partido atractivo, pero también muy complicado, pues considera que la Máquina cuenta con un plantel de gran nivel y con futbolistas capaces de marcar diferencias. Además, dejó claro que personalmente le gusta mucho el estilo de juego del conjunto cementero, por lo que espera con entusiasmo la oportunidad de enfrentarlo. De esta manera, el joven delantero demostró respeto por el rival, pero también confianza en las posibilidades de Chivas, que buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria importante.

PUBLICIDAD

Santiago Sandoval habló sobre de ir a jugar a Europa.

"Va a ser un partido muy bonito, va a ser muy complicado, es un equipo que me gusta mucho, la verdad, son muy buenos y pues nada, ya esperarlo con ansias", declaró Sandoval sobre Cruz Azul.



PUBLICIDAD

Sin embargo, Sandoval también fue cuestionado sobre la importancia de terminar como líderes de la Tabla General y dejó claro que el Guadalajara tiene objetivos mucho más importantes que una posición en la clasificación. Y es que el futbolista explicó que, aunque el liderato no es una obsesión dentro del vestidor, todos los jugadores tienen claro lo que quieren conseguir durante este campeonato. Además, recordó que Chivas siempre debe aspirar a lo máximo, por lo que tampoco renunciarán a la posibilidad de terminar en el primer lugar. Por eso, el Rebaño Sagrado saldrá a buscar los tres puntos contra Cruz Azul, aunque la prioridad seguirá siendo llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla y mantenerse en la pelea por el título.

Los jugadores de Chivas regresaron sin lesiones y estarían disponibles contra Cruz Azul

Una de las mejores noticias para Gabriel Milito es que los futbolistas de Chivas que participaron con las diferentes categorías de la Selección Mexicana terminaron sus compromisos internacionales sin que se reportaran nuevas lesiones. Y es que Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Santiago Sandoval y Diego Campillo fueron convocados al Tri Mayor, mientras que Hugo Camberos también tuvo actividad con la Selección Mexicana Sub-20 durante su gira por Sudamérica. Por eso, todo apunta a que los seis jugadores estarán disponibles para enfrentar a Cruz Azul el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron, aunque el cuerpo técnico todavía deberá evaluar sus condiciones físicas y administrar las cargas de trabajo, especialmente en el caso de Romo, quien recientemente superó una lesión muscular.