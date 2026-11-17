La Selección Mexicana enfrenta una prueba de fuego esta noche bajo el mando de Rafael Márquez, obligada a remontar el 3-2 sufrido ante Jamaica en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Quedarse fuera del Final Four sería un duro revés para el proyecto del Káiser y podría significar su destitución, por lo que el técnico prepara movimientos clave para recomponer el camino. Más allá de la urgencia del Tri, el duelo tendrá un sabor muy especial para la afición de Chivas, ya que varios elementos rojiblancos se perfilan para ser protagonistas en la búsqueda del boleto a Semifinales.

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Tras el tropiezo en Kingston, el panorama para México es claro: necesita ganar sí o sí, aunque el criterio del gol de visitante juega a su favor. Un triunfo por 1-0 o 2-1 le bastaría para avanzar sin necesidad de golear, además de cualquier victoria por diferencia de dos o más tantos. Para lograrlo, Márquez deberá ajustar las piezas de un equipo que lució frágil en defensa y con poca claridad al frente contra los Reggae Boyz.

Sandoval habló de la posibilidad de jugar ante Jamaica.

Photo: ETZEL ESPINOSA

En ese ajuste de tuercas es donde el Rebaño Sagrado cobra relevancia. Raúl Rangel y Roberto Alvarado son piezas fijas en el esquema y repetirían en el once inicial, pero la gran sorpresa podría ser la titularidad de Santiago Sandoval , quien le cambió la cara al ataque mexicano cuando entró de cambio en la Ida. Por su parte, tanto Luis Romo como Diego Campillo esperarían su turno en el banquillo como revulsivos según lo que pida el trámite del partido.

Las novedades con pasado o presente rojiblanco no terminan ahí. Tras la pesadilla de Jesús Gallardo en el primer encuentro, donde firmó un autogol y cometió un penal, el canterano rojiblanco Mateo Chávez levanta la mano para adueñarse de la lateral izquierda. Además, ante la falta de contundencia que mostró Santiago Giménez en Kingston, Armando González aparece como una carta atractiva para ingresar de cambio y aportar los goles que metan al Tri en la siguiente ronda.

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Alineación de la Selección Mexicana en su partido contra Jamaica

Raúl Rangel

Rodrigo Huescas

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Erik Lira

Santiago Sandoval

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones.

¿A qué hora se jugará el México vs Jamaica de la Nations League?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica se disputará este martes 17 de noviembre de 2026, a las 8:30 pm, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey. El conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará aprovechar su condición de local para remontar la eliminatoria y conseguir su clasificación al Final Four, por lo que este partido será clave para el proyecto de Rafa Márquez y el futuro próximo del Tri.