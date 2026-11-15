La Selección Mexicana Sub-20 enfrentó a Chile en un partido amistoso con ocho jugadores de Chivas. Gael García Ortega anotó un golazo en el empate del Tri de Alex Diego.

Este fin de semana, Chivas no tiene acción, pero varios de sus jugadores vieron acción en las diferentes categorías de la Selección Mexicana. Uno de ellos fue Gael García Ortega, quien anotó un golazo en el empate frente a Chile. No hay que olvidarse de que el canterano rojiblanco es uno de los jugadores que Gabriel Milito sigue de cerca para el primer equipo.

En más de una ocasión, el Rebaño Sagrado ha dado de qué hablar por la manera en la que sus canteranos marcan la diferencia en el Tri. En el Premundial de la Concacaf 2026, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda fueron piezas claves para que el equipo que dirige Alex Diego alcanzara el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De cara a estas dos competencias, la Selección Mexicana Sub-20 mantiene su preparación, por lo que decidió realizar dos amistosos ante Chile de visitante. Para estos dos partidos, el entrenador del Tri decidió convocar a ocho jugadores del Guadalajara.

Gael García anotó un nuevo golazo en la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: IMAGO7)

Uno de ellos fue Gael García Ortega, quien en el primer tiempo recibió fuera del área, llegó a la línea de cal, enganchó y remató a quemarropa para anotar el 1-0 parcial. Sin duda, un golazo en el que se vuelve a mostrar la diferencia que puede marcar en los últimos metros del área rival. Cabe destacar que el Tri terminó empatando 1-1 ante el seleccionado trasandino.

Destacada actuación de Santiago Sandoval en la derrota de México ante Jamaica

El Guadalajara volvió a estar presente en la Selección Mexicana con tres de sus futbolistas como titulares ante Jamaica. Sin embargo, Raúl Rangel volvió a ser culpable en el error en el primer gol que recibió el Tri, mientras que Luis Romo y Roberto Alvarado hicieron poco para cambiar el andar del conjunto que dirige Rafa Márquez. Quien se destacó con el conjunto nacional fue Santiago Sandoval, quien ingresó en el segundo tiempo y cambió la cara de un equipo que realizó un partido horrible.