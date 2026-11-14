La Selección Mexicana tiene un compromiso fundamental la noche de este sábado 14 de noviembre, cuando visite a Jamaica para disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026. Y es que el conjunto dirigido por Rafael Márquez necesita conseguir una victoria que permita darle mayor credibilidad a su proyecto al frente del Tri, especialmente porque se trata de uno de sus primeros compromisos oficiales. Por eso, el entrenador mexicano apostará por varios de sus futbolistas de mayor confianza, entre los que destacan algunos jugadores de Chivas que han conseguido ganarse un lugar importante dentro del combinado nacional.

Precisamente por la importancia de conseguir un resultado positivo en Kingston, Rafael Márquez apostará por una alineación competitiva en la que los futbolistas del Guadalajara tendrán un papel protagonista. Y es que el Rebaño Sagrado fue el equipo que más jugadores aportó a esta convocatoria, con cinco representantes, y tres de ellos fueron elegidos para comenzar el encuentro desde el primer minuto. De esta manera, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo estarán presentes en el once inicial de México, mientras que Diego Campillo y Santiago Sandoval deberán esperar una oportunidad desde la banca para intentar aportar durante el desarrollo del compromiso.

¿Cómo ver los jugadores de Chivas ante Jamaica?

Uno de los futbolistas que se ha consolidado como una pieza fundamental para Rafael Márquez es Raúl Rangel, quien se mantiene como el portero titular de la Selección Mexicana. Aunque el Tala recibió algunas críticas por sus actuaciones en compromisos anteriores del Tri, consiguió recuperar su mejor nivel durante los últimos meses con Chivas, donde volvió a demostrar su capacidad para realizar atajadas importantes y transmitir seguridad a sus compañeros. Por eso, el entrenador nacional mantiene su confianza en el guardameta rojiblanco, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede consolidarse como la primera opción bajo los tres postes de México.

Por otro lado, Roberto Alvarado también fue elegido para comenzar el encuentro como titular y formará parte del tridente ofensivo junto a Julián Quiñones y Santiago Giménez. El Piojo tendrá la responsabilidad de aportar creatividad, movilidad y generación de oportunidades frente a una selección jamaicana que suele destacar por su fortaleza física. Además, Luis Romo también aparecerá desde el inicio, aunque tendrá una función diferente a la que desempeña habitualmente con Chivas, pues Rafael Márquez lo utilizará como mediocampista y no como defensa central. De esta manera, el capitán rojiblanco podrá aprovechar su capacidad para distribuir el balón y organizar los ataques del Tri desde el centro del campo.

Alineación de la Selección Mexicana en su visita a Jamaica

Raúl Rangel.

Rodrigo Huescas

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Santiago Giménez

¿A qué hora se jugará el Jamaica vs México de la Nations League?

El enfrentamiento entre Jamaica y México, correspondiente al partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La Selección Mexicana intentará conseguir un resultado favorable antes de disputar el encuentro de Vuelta el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, en una eliminatoria que también servirá para evaluar el momento futbolístico de varios jugadores de Chivas antes de su regreso a la Liga MX.