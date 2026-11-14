Chivas continúa aprovechando la pausa por la Fecha FIFA para preparar su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, pero también para comenzar a definir las decisiones que tomará durante el próximo mercado de fichajes. Y es que la directiva rojiblanca tiene claro que necesita fortalecer el plantel de Gabriel Milito para afrontar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup durante el próximo semestre, por lo que los rumores sobre posibles refuerzos y salidas no se han hecho esperar.

¿Chivas intentará fichar a Ozziel Herrera de Tigres para el Clausura 2027?

Durante las últimas horas comenzó a circular una versión que colocaba a Ozziel Herrera, atacante de Tigres, como uno de los posibles refuerzos de Chivas para el Clausura 2027, especialmente ante los rumores sobre una eventual salida del conjunto regiomontano. Sin embargo, el periodista José María Garrido explicó que esta posibilidad no tendría demasiado sentido debido al sistema táctico que utiliza Gabriel Milito en el Guadalajara. Y es que el exjugador del Atlas se desempeña principalmente como extremo, una posición que prácticamente no existe dentro del esquema rojiblanco. De hecho, el comunicador puso como ejemplo a Hugo Camberos, quien tampoco ha conseguido encontrar un lugar habitual en el once titular a pesar de sus condiciones futbolísticas, por lo que incorporar a otro atacante con características similares podría generar exactamente el mismo problema.

Gabriel Milito buscaría darle más minutos a Jesús Hernández en el presente torneo

Uno de los principales objetivos de Chivas para el próximo mercado de fichajes será reforzar la delantera, especialmente porque ninguno de los atacantes que ha utilizado Gabriel Milito ha conseguido reemplazar completamente la producción goleadora de Armando González. Sin embargo, además de buscar incorporaciones, el Guadalajara también podría apostar por sus Fuerzas Básicas. De acuerdo con información compartida por Alejandro Ramírez en su canal de YouTube, dentro del club existiría la intención de darle mayores oportunidades a Jesús Hernández, uno de los jóvenes delanteros rojiblancos. El comunicador también consideró que la directiva debería buscar la salida de Ángel Sepúlveda para incorporar a otro centro delantero, aunque esto último fue planteado como una opinión personal.

Jesús Hernández recibiría más oportunidades.

Hugo Camberos se quedará en Chivas para competir por la Concachampions

El futuro de Hugo Camberos continúa generando especulaciones, pues recientemente surgieron rumores sobre una posible salida a préstamo. Sin embargo, distintos reporteros cercanos al Guadalajara han señalado que la directiva no ha recibido ofertas formales y tampoco tiene contemplado desprenderse del futbolista durante el próximo mercado de fichajes. Además, el periodista Jesús Bernal explicó que existe una razón importante para mantener a Camberos en el plantel: la doble competencia del Clausura 2027. Y es que Chivas tendrá que disputar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, por lo que necesitará una plantilla amplia y suficientes alternativas para afrontar ambos torneos, una situación que podría abrirle nuevas oportunidades al canterano rojiblanco.

Ángel Sepúlveda ha tenido un Apertura 2026 muy alejado de las expectativas

Uno de los futbolistas que más ha quedado a deber durante el Apertura 2026 es Ángel Sepúlveda, quien apenas ha conseguido marcar un gol en 11 partidos disputados con Chivas, de los cuales solamente cinco fueron como titular. El Cuate acumula 433 minutos de actividad, una cifra inferior a la de Ricardo Marín y Santiago Sandoval, quienes han conseguido seis y cinco anotaciones, respectivamente. Sin embargo, sus estadísticas ofensivas tampoco resultan demasiado alentadoras, pues registra apenas 2.01 goles esperados y un promedio de 0.3 disparos a puerta por encuentro. Además, falló el único penal que ha cobrado durante el torneo y también recibió una tarjeta roja, por lo que su rendimiento ha quedado bastante lejos de las expectativas.

Televisa intenta regresar a Luis Ángel Malagón a la competencia con Raúl Rangel

Mientras Raúl Rangel continúa consolidándose como el portero titular de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafael Márquez, en Televisa comenzaron a hablar nuevamente sobre la posibilidad de que Luis Ángel Malagón recupere protagonismo en el Tri. Durante una transmisión, el periodista Gibrán Araige consideró que el guardameta del América sería el principal candidato para competir con el Tala, aunque reconoció que actualmente no ve a otro portero capaz de disputarle el puesto. Por su parte, María Fernanda Alonso señaló que Malagón buscará recuperar su mejor nivel y volver a la Selección Mexicana para reabrir la competencia por la titularidad.