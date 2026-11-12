Hugo Camberos es uno de los jugadores que todo Chivas espera que brille en cada partido, pero no tiene minutos. En medio de este contexto, revelan que pudo ser jugador de León en la temporada 2026-2027.

Uno de los jugadores que la afición de Chivas espera ver que tenga más minutos es, sin duda, Hugo Camberos. Mientras se habla y se especula con la posibilidad de que salga en este mercado de pases, Alex Ramírez y Ricardo Durán revelaron en sus canales de YouTube que el canterano estuvo cerca de salir a préstamo a León sin opción de compra, pero que la operación se cayó porque no querían dejarle lana al Guadalajara.

En las últimas horas, se habló mucho de la posibilidad de que el extremo rojiblanco saliera del Rebaño Sagrado para jugar con el equipo escarlata. Sin embargo, pasan las horas y son diferentes los insiders que revelan que no hay ninguna conversación al respecto.

A pesar de los rumores, es un hecho que en el Rebaño Sagrado Hugo Camberos no tiene la cantidad de minutos que uno pensaría que merece por su talento. En medio de este contexto, Ricardo Durán y Alex Ramírez revelan que el canterano del Guadalajara pudo haber salido a préstamo en el 2026 y sin opción de compra.

¿Hugo Camberos se va de Chivas? (Foto: IMAGO7)

“Siente que está en un momento que él puede tener más participación. Hugo Camberos sí analiza, sí le pasa por la mente y tiene mercado. Es más, León, antes de empezar este torneo, se lo quisieron llevar a Hugo Camberos. Le decían: ‘Yo acá te lo puedo dar oportunidad. Mándamelo un año sin opción a compra y yo te lo trabajo. En un año nos puede ayudar algo‘”, reveló Alex Ramírez. Por su parte, Ricardo Durán agregó: “No más que le dijeron que lo querían gratis y ahí se atoró”.

De esta manera, es un hecho que Hugo Camberos está expectante por lo que pueda pasar en el próximo mercado de pases. Sin embargo, es un hecho que el Rebaño Sagrado no va a reforzar a un rival directo y que pretende mantenerlo debido a que contará con doble competencia en el primer semestre del 2027.

Encuesta ¿Qué de haber Chivas con Hugo Camberos? ¿Qué de haber Chivas con Hugo Camberos? Venderlo al mejor postor Prestarlo para que tenga minutos Mantenerlo porque habrá doble competencia Ya votaron 2 hinchas

Los números de Hugo Camberos en el Apertura 2026