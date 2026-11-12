Una de las principales incógnitas que tiene Chivas de cara al Clausura 2027 es cómo estará conformado su plantel, especialmente porque Gabriel Milito ha dejado bastante claro que necesita refuerzos en determinadas posiciones para fortalecer al equipo. Sin embargo, el Guadalajara también tiene varios futbolistas que no parecen tener demasiado espacio dentro del proyecto del entrenador argentino, ya sea por sus características individuales o porque simplemente no encajan en su sistema táctico. Por eso, la directiva rojiblanca tendrá que tomar decisiones importantes durante el próximo mercado de fichajes, buscando aprovechar los recursos disponibles sin debilitar a un equipo que también disputará competiciones internacionales.

Uno de los casos más interesantes es el de Cade Cowell, quien todavía pertenece a Chivas, pero pasó la temporada 2026 de la MLS jugando a préstamo con New York Red Bulls. Aunque el Vaquero tuvo un comienzo complicado en el futbol estadounidense, consiguió mejorar considerablemente su rendimiento con el paso de los partidos y terminó convirtiéndose en una pieza importante del ataque neoyorquino. De hecho, finalizó como el futbolista con más asistencias de su equipo y logró destacar entre los principales asistentes de la MLS, demostrando que todavía tiene mucho que ofrecer a nivel ofensivo y que podría representar una alternativa interesante para el Guadalajara.

Cade Cowell fue uno de los mejores asistidores de la MLS.

Sin embargo, el principal problema para Cade Cowell sería encontrar un lugar dentro del sistema táctico que utiliza Gabriel Milito en Chivas, pues buena parte de su buen rendimiento durante la temporada 2026 llegó jugando como extremo por derecha, una posición que prácticamente no existe dentro del esquema habitual del entrenador argentino. Y es que el estratega rojiblanco suele utilizar una línea de tres defensores con carrileros y futbolistas que juegan por dentro, lo que ha complicado las oportunidades de otros atacantes con características similares. Por eso, el Vaquero podría encontrarse con las mismas dificultades que actualmente enfrentan Hugo Camberos y Jonathan Pérez, quienes tampoco han conseguido consolidarse bajo las órdenes de Milito.

A pesar de ello, existe una alternativa que podría permitirle a Cade Cowell recibir una segunda oportunidad en Chivas: adaptarse a la posición de carrilero por derecha. Aunque tendría que asumir mayores responsabilidades defensivas, no sería un cambio completamente ajeno a sus características, pues durante su etapa con New York Red Bulls acostumbraba jugar muy cerca de la banda y aprovechar su velocidad para recorrer grandes distancias. Además, hay que recordar que Richard Ledezma es actualmente el dueño de esa posición en el Guadalajara, pero no cuenta con un sustituto natural dentro del plantel, por lo que Cowell podría convertirse en una opción interesante para ofrecerle descanso o competir por la titularidad, siempre y cuando consiga adaptarse a las exigencias de Milito.

Otro factor que podría jugar a favor del regreso del Vaquero es que Chivas disputará la Concacaf Champions Cup durante el próximo semestre, además de sus compromisos habituales en la Liga MX. Esto significa que Gabriel Milito necesitará un plantel más amplio para afrontar la doble competencia, especialmente si el Guadalajara pretende pelear por ambos títulos sin sufrir demasiado por las lesiones o la acumulación de minutos. En ese sentido, recuperar a un futbolista como Cade Cowell podría representar una solución interesante sin necesidad de realizar una inversión por su fichaje, pues su carta ya pertenece al Rebaño Sagrado y únicamente sería necesario resolver su situación contractual con New York Red Bulls.

¿Cuándo se incorporaría Cade Cowell a Chivas en caso de regresar al equipo?

En caso de que la directiva rojiblanca y Gabriel Milito decidan darle una nueva oportunidad, Cade Cowell tendría que esperar hasta el Clausura 2027 para volver a disputar un partido oficial con Chivas. Aunque el futbolista todavía pertenece al Guadalajara, actualmente no se encuentra registrado dentro del plantel que participa en el Apertura 2026, por lo que no podría incorporarse para disputar la Liguilla. De esta manera, su futuro dependerá de las decisiones que se tomen durante el próximo mercado de invierno, cuando los responsables deportivos del Rebaño tendrán que definir si lo recuperan, buscan una nueva cesión o negocian su salida definitiva.