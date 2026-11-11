El Guadalajara se alista para la fase final del Apertura 2026 cuando enfrente a Cruz Azul en la jornada 17, previo al inicio de la Liguilla. En medio de este contexto, el mercado de pases adquiere relevancia para el Rebaño Sagrado, ya que Cade Cowell habló sobre su situación contractual y afirmó que no sabe si se quedará en New York Red Bulls, aunque dejó entrever su interés por continuar en la MLS.

Son varios los reportes que afirman que, para el primer semestre del 2027, el Guadalajara buscará reforzar su plantel debido a que tiene doble competencia con la Liga MX y la Concachampions. En ese sentido, la directiva contempla la llegada de un centrodelantero, mientras se evalúa la opción de sumar a un mediocentro de contención para competir con Fernando “el Oso” González.

En medio de este contexto, son varios los jugadores que en el mercado de invierno podrían regresar. Uno de ellos es Cade Cowell, a quien se le termina el préstamo con New York Red Bulls el próximo 31 de diciembre. La incógnita principal radica en si el Vaquero se mantendrá en la franquicia neoyorquina, si regresará a Chivas o si recalará en otro equipo de la MLS.

Cade Cowell habló sobre su futuro. (Foto: Reuters Connect)

Tras finalizar la competencia en la MLS, el Vaquero habló sobre su situación contractual y afirmó que no tiene certezas sobre su destino. “No estoy muy seguro de eso, obviamente. Estoy seguro de que las conversaciones comenzarán ahora que sabemos con certeza que la temporada terminó y sí, obviamente no sé nada en este momento, así que dejaré que mi agente y el club se encarguen de hablar de eso”, explicó el atacante que aún pertenece al Rebaño Sagrado.

De todas maneras, el jugador expresó su satisfacción por su estancia en el futbol estadounidense y la opción de permanecer en New York Red Bulls u otra franquicia de la MLS. “Me encantó la forma en que jugamos aquí y, en lo personal, sentí que tuve un rol importante para el club en el aspecto ofensivo. Fue mucha confianza a lo largo del año y me dio gusto ayudarlos tanto como pude. Obviamente nos quedamos cortos, así que eso no se siente bien, pero hubo muchos grandes momentos sin duda. Puedo reflexionar sobre muchas cosas buenas y regresar para el próximo año, donde sea que sea, y hacer lo mismo”, cerró.

Los números de Cade Cowell en el 2026