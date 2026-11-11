Ante los rumores que vinculan a Hugo Camberos con Toluca, Jesús Bernal explicó las razones por las que Chivas evitaría ceder al canterano en 2027.

Uno de los jugadores que todo Chivas espera ver con más acción en el equipo de Gabriel Milito es, sin duda, Hugo Camberos. En medio de este contexto, surgió el rumor de que el conjunto rojiblanco podría ceder a su joya al Toluca, pero Jesús Bernal señaló que el Guadalajara no va a reforzar a un rival directo cuando tiene doble competencia en el inicio de 2027.

A diferencia de otros momentos en la temporada 2025-2026, el timonel rojiblanco decidió apostar por la joya del Rebaño Sagrado, la cual se adaptó de la mejor manera a jugar como carrilero por izquierda. Sin embargo, tras su convocatoria a la Selección Mexicana, el canterano regresó al banco de suplentes porque en su lugar utilizó a Leonel Calderón.

Con este contexto, surgió la inquietud de que Hugo Camberos podría buscar minutos fuera de Chivas, debido a que talento tiene y desea jugar con mayor regularidad. Por esta razón, esta mañana El Universal informó que el Rebaño Sagrado tendría pensado cederlo al Toluca en 2027.

Hugo Camberos se quedará en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Jesús Bernal explicó por qué no se daría esta operación. “Aquí veo una cosa. Obviamente Chivas no va a reforzar a un equipo, sería un error reforzar a un equipo con el cual vas a estar peleando el campeonato, no tendría ningún sentido. Y dos, pues mucho menos mandarlo a un equipo como Toluca a préstamo, pues sería una historia muy similar a Chivas, quién sabe si va a tener tantos minutos”, explicó.

Y añadió: “A mí sí me gustaría que le dieran oportunidad de tener tiempo de juego en otro lado, pero luego pensándolo bien, hay doble competencia para el Rebaño el próximo semestre, entonces no estaría mal ni descabellado pensar en retener a Hugo Camberos. Creo que podría ser una buena opción quedártelo, es buen futbolista más allá de que no sea tan del gusto del técnico o no quepa en lo que propone el entrenador con el equipo del Guadalajara”.

Los números de Hugo Camberos en el Apertura 2026