Chivas se alista de la mejor manera para el cierre de la fase regular del Apertura 2026. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara buscaría reforzar en esta posición.

El Apertura 2026 está a una jornada de cerrar la fase regular para dar inicio a la Liguilla, por lo que el mercado de pases está cada vez más cerca y hay muchos rumores en relación con futuros fichajes de Chivas. Mientras se habla de un supuesto interés por Armando León, el cual fue descartado por Jon Barbón, César Huerta sorprendió al revelar que la directiva rojiblanca analiza fichar a un central que se adapte a las exigencias de Gabriel Milito.

Sin duda, el Rebaño Sagrado tiene serios problemas al momento de definir desde la salida de Armando González, por lo que se sabe bien que la directiva analiza reforzar esa posición. No es para menos, ya que, en lo que va del torneo, Ricardo Marín suma seis anotaciones, Ángel Sepúlveda un solo gol y Jesús Hernández no ha marcado.

En medio de la gran cantidad de rumores que surgen sobre la opción de que Chivas vaya por Armando León o Alí Ávila, César Huerta confirmó que el Rebaño Sagrado analiza la alternativa de fichar a un centrodelantero porque no están conformes con lo que hay. A su vez, el periodista de Diario AS sorprendió porque adelantó que en Verde Valle también estudian la posibilidad de ir por un central que se adapte a lo que exige Gabriel Milito.

Javier Mier y la dirección deportiva analizan fichar a un central.

“La de central me decían que están haciendo algún estudio de lo que puede haber en el mercado y si se puede adaptar a las exigencias de Gabriel Milito”, reveló Huerta en su canal de YouTube. De esta manera, el Guadalajara analiza un posible refuerzo en esa posición para el Clausura 2027, pero no inició ningún tipo de negociación con algún club.

¿Chivas necesita un refuerzo en la central para el Clausura 2027?

Sin duda, el reporte de César Huerta sobre el escenario de que Chivas analice incorporar a un nuevo central llama la atención porque cuenta con la valla menos batida del Apertura 2026, con 15 goles en contra. A su vez, de titulares tiene a Daniel Aguirre, Diego Campillo como líbero y Luis Romo, mientras que de alternativas para esa posición cuenta con José Castillo, Luis Rey, Miguel Gómez, Bryan González y Miguel Tapias (quien saldría del equipo el próximo año). Por otro lado, en las fuerzas básicas cuenta con tres interesantes nombres: Carlos Hernández, Ángel Chávez y Carlos Soldati.

Es decir, el Rebaño Sagrado cuenta con hasta 10 jugadores en la zona defensiva y podrían ser 11 si Micky Tapias no se va. Sin embargo, en el primer semestre de 2027, el Guadalajara tendrá doble competencia con la Liga MX y la Concachampions, y en esta segunda parte del año sufrió la baja de cuatro zagueros tras los partidos en la Leagues Cup 2026. Es por esta razón que se puede analizar que Alejandro Manzo y Javier Mier piensan en un central más que no solo tenga calidad, sino que además tenga jerarquía para ingresar y marcar la diferencia si tiene que ser titular. No hay que olvidarse de que esta tarde se confirmó la venta de Francisco Méndez a Necaxa.