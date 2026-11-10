César Huerta reveló que Chivas tiene en carpeta a José Alfonso Alvarado, delantero de León, como opción para reforzar el ataque en el Clausura 2027.

El Guadalajara llevó adelante un cierre complicado ante el León y dejó ir tres puntos vitales para conseguir el superliderato en el Apertura 2026. En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que el mercado de pases cada vez está más cerca y un puesto a reforzar es el de centrodelantero. César Huerta reveló esta tarde que el Rebaño Sagrado tiene en carpeta a José Alfonso Plátano Alvarado, pero que no hay negociaciones en marcha.

Es un hecho que el conjunto rojiblanco tiene problemas en la definición debido a que en los últimos cinco partidos anotó siete goles. A su vez, entre sus centrodelanteros solamente uno consiguió marcar, siendo Ricardo Marín quien anotó el último domingo contra la Fiera luego del pase de Daniel Aguirre.

Esta tarde, César Huerta reveló en su canal de YouTube que la directiva de Chivas analiza la posibilidad de fichar a un centrodelantero porque los tres que están en la plantilla no convencen plenamente. En el mismo reporte, el periodista de Diario AS señaló que Chivas tiene en carpeta a un atacante que buscó en el 2022. Se trata del Plátano Alvarado, quien en este torneo anotó seis goles, al igual que Ricardo Marín, y que estuvo cerca de llegar cuando jugaba en los Rayados de Monterrey.

Chivas vuelve a tener en carpeta a Alfonso Alvarado. (Foto: IMAGO7)

“Otro nombre que ha sonado mucho y no me extrañaría que pueda ser una opción muy latente es la de José Alfonso Alvarado, el Plátano que juega en León. Lo vimos el otro día jugar frente al Guadalajara y tiene algunas cosas interesantes. Me gustó esta ambición de ganarle a los defensores para llegar antes”, explicó.

Y añadió: “El Plátano Alvarado estuvo muy cerca de llegar al Guadalajara. Fue una opción real. El perfil le gusta a la directiva. Lo vimos el otro día la movilidad que tiene, este sentido de anticipación y la manera que juega para asociar. Es un buen rematador, lleva seis goles, los mismos que Ricardo Marín y los ha hecho con un equipo que le produce menos que el Guadalajara”.

Estadísticas proporcionadas por FotMob. (Imagen generada por CHATGPT)

En su reporte, el periodista de Diario AS confirmó que no hay una negociación formal, pero que está en la lista de seguimiento. “El Plátano es otro nombre que ha sonado, sí es un tipo que en el pasado ha sonado bastante en Guadalajara. ¿Cuál es el estatus de este muchacho? Ahora mismo no se negocia, se tiene en mente, es un nombre que se evalúa, pero no quiere decir que vaya a ser el elegido. Son posibilidades, solo eso, pero con la ventaja de que con este muchacho ya habían hablado, con este muchacho ya habían tratado y en su momento estuvo muy cerca de llegar al Guadalajara”, reveló.

Chivas preguntó condiciones por Alí Ávila

En la misma transmisión, César Huerta confirmó que Chivas preguntó condiciones por Alí Ávila, pero que no avanzó por él. “Hay otros dos nombres que suenan con mucha insistencia. El de Alí Ávila, quien sonó bastante en el último tiempo (…) Me topé con algo que llamaba la atención: por él sí han preguntado y saben cuáles son sus condiciones si se llegara a necesitar. Es un nombre que ha sonado mucho y en algún momento se preguntó para saber condiciones, nada más”, cerró el insider del Guadalajara.