César Huerta reveló que Chivas analiza incorporar a un delantero para el Clausura 2027 y que la directiva ya preguntó condiciones por Alí Ávila.

En las últimas horas comenzó a surgir el rumor de que Chivas estaría detrás de Armando León para el Clausura 2027. Sin embargo, Jon Barbón desmintió esa versión, mientras que César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el Rebaño Sagrado ya comenzó a estudiar la posibilidad de ir por un delantero para el siguiente torneo. A su vez, confirmó que el conjunto rojiblanco preguntó en el pasado condiciones por Alí Ávila, pero que no se sentaron a negociar un traspaso.

Es un hecho que, desde la salida de Armando González, el puesto de centrodelantero no termina por satisfacer a pesar de que en el equipo se encuentren Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández. A su vez, se sabe muy bien que en enero se dará el regreso de Teun Wilke, mientras que en fuerzas básicas se encuentran Diego Latorre y Anwar Ben Rhouma. Tampoco hay que olvidarse de que el Guadalajara cuenta con la cláusula de repesca por Sergio Aguayo, quien se encuentra en Deportes Tolima de Colombia.

En medio de este contexto, surgió el rumor de que Chivas estaría detrás de Armando León, jugador que recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana. Jon Barbón confirmó que no era así, mientras que César Huerta añadió que el Guadalajara lo tiene visto, pero que no hay ninguna negociación para ficharlo.

Chivas no haya al reemplazante ideal de Armando González. (Foto: IMAGO7)

El periodista de Diario AS confirmó que el Guadalajara ya analiza la posibilidad de fichar un delantero porque no satisfacen los atacantes que tiene Gabriel Milito. “La directiva está analizando los perfiles y necesidades para el próximo torneo. Esto es real. Se están analizando los perfiles y conforme se acerca el fin del torneo se empieza a explorar terreno. Efectivamente, la dirigencia ya trabaja en la posibilidad de concretar contrataciones para el próximo semestre”, explicó.

Y agregó: “Es real que desde la salida de Armando González no encontramos un delantero con suficiente peso para convertirse en el dueño absoluto e incuestionable del puesto. Es cierto que no hay una plena y absoluta satisfacción con el reemplazo de Armando González”.

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A su vez, comentó que la directiva estudia la posibilidad de ficharlo porque el Rebaño Sagrado tendrá doble actividad en el primer semestre del 2027. “Recordaban esta parte y que el próximo semestre jugamos Concacaf y hoy tenemos tres centrodelanteros y uno es novato. Si vas a estar cargando actividad a media semana y el fin de semana es muy probable que se requieran cuatro delanteros. Hoy tenemos tres y uno en el que no hay tanta confianza. No suena descabellado que el Guadalajara esté analizando”, explicó.

Chivas preguntó condiciones por Alí Ávila

En la misma transmisión, César Huerta confirmó que Chivas preguntó condiciones por Alí Ávila, pero que no avanzó por él. “Hay otros dos nombres que suenan con mucha insistencia. El de Alí Ávila, quien sonó bastante en el último tiempo (…) Me topé con algo que llamaba la atención: por él sí han preguntado y saben cuáles son sus condiciones si se llegara a necesitar. Es un nombre que ha sonado mucho y en algún momento se preguntó para saber condiciones, nada más”, cerró el insider del Guadalajara.