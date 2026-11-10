En medio de las críticas tras el empate ante León, Ramón Morales respaldó el proceso de Gabriel Milito en Chivas de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

El último fin de semana, el Guadalajara volvió a tener acción y dejó escapar tres puntos vitales ante León para ser superlíder en la tabla general del Apertura 2026. En medio de las críticas por el resultado frente a la Fiera, Ramón Morales reapareció ante los medios para respaldar a Gabriel Milito al señalar que ve bien al equipo de cara a la Liguilla.

No hay ningún tipo de duda de que este torneo es el más irregular de los tres que disputó el timonel argentino, ya que dejó escapar puntos importantes cuando en otros momentos presentaba fallas sin comprometer los resultados. Lo sucedido ante los Panzas Verdes se vio ante el Atlas, América, Tijuana, Puebla, Pachuca y Tigres.

Luego de lo vivido contra el León, la afición de Chivas estalló en redes sociales contra jugadores y cuerpo técnico. En diversas plataformas, muchos aficionados comenzaron a exigir la salida de Gabriel Milito, quien logró clasificar al Guadalajara a su tercera Liguilla consecutiva.

No entran en planes de Gabriel Milito y se irían de Chivas.

En medio de este contexto, Ramón Morales se pronunció para respaldar al técnico argentino y su proyecto en el Rebaño Sagrado. “Fíjate que lo veo bien, lo veo con un proceso de trabajo de Milito ya desde el torneo pasado, con buenos jugadores, un buen equilibrio entre jugadores ya con experiencia con esos jóvenes que tienen esos talentos, pero sobre todo, lo que más veo es que es un equipo que les late y que les gusta pertenecer y tener la playera de Chivas”, expresó el histórico jugador rojiblanco a TUDN.

Ramón Morales habló sobre el momento de Armando González

Por otra parte, Ramón Morales destacó el momento de Armando González en Grecia. “Bien, el muchacho que se ganó esa oportunidad en Europa, está metiendo gol, creo que ese proceso que está llevando fue maravilloso y me gusta mucho porque es un muchacho que no habla mucho, él hace su trabajo y creo que él entiende que el trabajo es el que debe hablar, qué bien que salió de Chivas”, analizó.

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Ramón Morales será investido en el Salón de la Fama

Cabe destacar que Ramón Morales ingresará al Salón de la Fama del futbol y dio sus sensaciones sobre este importante reconocimiento a su carrera. “Es un orgullo, es una noticia muy bonita porque en mi caso, empiezas a jugar al futbol y no sabes qué puede venir después, entonces, cuando te llega esta noticia es porque hay algo que pudiste haber dado o dejado y eso te llena de orgullo. Satisfecho, feliz, contento, creo que las figuras son todos los que están a mi alrededor”, expresó la leyenda del Guadalajara.