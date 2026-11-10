Chivas dejó escapar una victoria que parecía tener prácticamente asegurada contra León y terminó conformándose con un empate 1-1 que tuvo sabor a derrota y provocó que el Guadalajara cayera hasta el tercer lugar de la Tabla General del Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito mostró buenos momentos de futbol, pero nuevamente fue incapaz de aprovechar sus oportunidades para cerrar el encuentro. Sin embargo, todavía existe margen para corregir los errores, pues la Fecha FIFA le dará al entrenador argentino tiempo adicional para preparar el decisivo enfrentamiento contra Cruz Azul, un partido que podría determinar la posición del Rebaño Sagrado antes de comenzar la Liguilla.

Anwar Ben Rhouma, joya de Chivas Sub-21, decidió jugar para la Selección de Túnez

Una de las principales noticias de la cantera rojiblanca tiene como protagonista a Anwar Ben Rhouma, delantero de Chivas Sub-21 que atraviesa un gran momento y se ha convertido en líder de goleo de la categoría con 11 anotaciones. Su rendimiento no pasó desapercibido a nivel internacional, pues el periodista Yeudiel Pacheco, de FOX Sports, reveló que el futbolista habría aceptado representar a la Selección de Túnez, que busca construir su equipo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De acuerdo con el comunicador, Ben Rhouma, nacido en Nevada y con ascendencia mexicana por parte de su madre, ya tuvo contacto con el seleccionador tunecino Sub-23 y estaría listo para integrarse próximamente. Por ahora, se trata de información reportada por el periodista, mientras se espera conocer más detalles sobre su incorporación al combinado africano.

El error de Luis Rey que provocó el gol del empate del León

Uno de los futbolistas que terminó siendo señalado después del empate contra León fue Luis Rey, quien ingresó en sustitución de Fernando González después del gol de Ricardo Marín para darle mayor fluidez a la salida de balón. Sin embargo, el canterano rojiblanco de 24 años tuvo dificultades para encontrar precisión en sus entregas y cometió un error importante al intentar despejar un balón aéreo, acción que terminó antecediendo al remate con el que Paul Bellón consiguió el empate. Además, Rey tampoco logró aportar la claridad esperada en la conducción durante los últimos minutos, cuando Chivas necesitaba recuperar el control del encuentro. A pesar de esta actuación, vale la pena recordar que el defensor había respondido favorablemente en otros partidos, especialmente cuando Gabriel Milito tuvo que recurrir a él debido a las numerosas lesiones que sufrió el plantel.

Gabriel Milito enfureció con Jordan Carrillo durante el partido contra el León

La frustración de Gabriel Milito por dejar escapar la victoria contra León también quedó reflejada dentro del terreno de juego, pues el entrenador argentino protagonizó un momento de evidente molestia con Jordan Carrillo después de que el Guadalajara recibiera el gol del empate. En un video compartido por José María Garrido a través de Fútbol con Cerebro, se observa cómo el estratega le reclama al mediocampista por una pérdida de balón que pudo generar un nuevo contragolpe peligroso de los Esmeraldas. Además, Milito insistió en sus indicaciones ante la aparente falta de reacción de Carrillo, dejando claro que no estaba satisfecho con la manera en que sus jugadores estaban manejando los últimos minutos del encuentro. Una situación que refleja la exigencia del entrenador, especialmente cuando el equipo necesita proteger una ventaja.

El mensaje de Gabriel Milito a sus jugadores si realmente quieren ser campeones

Después del encuentro, Gabriel Milito reconoció que Chivas había hecho méritos suficientes para conseguir la victoria, pero también señaló que su equipo debe aprender a cerrar los partidos si realmente quiere pelear por el campeonato. El entrenador explicó que el Guadalajara consiguió aprovechar la superioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo, generó oportunidades y encontró el gol de Ricardo Marín, aunque posteriormente desperdició ocasiones para ampliar la ventaja. Sin embargo, Milito lamentó que sus futbolistas permitieran que León siguiera con posibilidades de empatar y perdieran la concentración en las últimas acciones defensivas. Por eso, dejó claro que estos errores deben corregirse antes de la Liguilla, cuando una desatención podría significar la eliminación del Rebaño Sagrado.

Gael García Ortega, protegido de Gabriel Milito, se luce con golazo para Chivas Sub-21 ante León

No todas las noticias del Guadalajara fueron negativas durante el fin de semana, pues Gael García Ortega se convirtió en uno de los protagonistas de la victoria de Chivas Sub-21 contra León después de marcar un auténtico golazo. El joven futbolista es uno de los canteranos que llamaron la atención de Gabriel Milito desde su llegada al club, pues fue incluido en aquella pretemporada realizada en Barra de Navidad, cuando apenas cumplía 17 años. En esa misma preparación también participó Santiago Sandoval, quien posteriormente consiguió consolidarse en el primer equipo. Aunque García Ortega todavía continúa desarrollándose en las categorías inferiores, su evolución sigue siendo observada por el cuerpo técnico rojiblanco, por lo que actuaciones como la que tuvo frente a los Esmeraldas podrían ayudarlo a acercarse nuevamente a una oportunidad con el plantel principal.