Gael García Ortega anotó un golazo desde fuera del área en el triunfo de Chivas Sub-21 frente a León.

El domingo, el primer equipo de Chivas no pudo contra León y dejó escapar los tres puntos a minutos del final. En la previa, la Sub-21 de Luis Arce superó a la Fiera gracias a un golazo de Gael García Ortega desde fuera del área.

Uno de los primeros movimientos de Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado fue haber convocado a la pretemporada a varios canteranos. Entre ellos se encontraba Santiago Sandoval, quien se terminó consolidando en el primer equipo, y Ortega, quien cumplió 17 años en aquella preparación que llevó adelante el Guadalajara en Barra de Navidad.

La actualidad de Gael García Ortega lo tiene lejos del primer equipo de Chivas, pero es seguido por el cuerpo técnico. Sin embargo, anotó un golazo para sellar la victoria del Guadalajara Sub-21 ante el León.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres jugará para Túnez

Esta mañana se dio a conocer que el goleador de Chivas y líder de goleo en la Sub-21, Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, decidió representar a la Selección de Túnez en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras anotar un doblete ante León, se dio a conocer en redes sociales su decisión.

Anwar Ben Rhouma decidió representar a la Selección de Túnez. (Foto: IMAGO7)

“Primicia. El goleador del torneo Sub21, Anwar Ben Rhouma ha dado el sí para representar a Túnez, el delantero de Chivas tuvo llamado con el seleccionador sub23 y está listo para pronto unirse con ellos. Nacido en Nevada 🇺🇸 y ascendencia mexicana por su madre”, confirmó Yeudiel Pacheco, periodista de Fox Sports, en X.