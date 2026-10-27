Tapatío está a un partido de confirmar un brutal fracaso en el Apertura 2026. En medio de este contexto, sale a luz que el Rebaño Sagrado tiene que definir si compra o no a Cruz Medina.

Es casi un hecho que el próximo sábado Tapatío va a confirmar que quedó eliminado de la Liga de Expansión MX, ya que necesita un milagro para alcanzar la clasificación a la Liguilla. En medio de este contexto, hay jugadores que van a comenzar a meditar sobre su futuro y uno de ellos es Cruz Medina, a quien se le acaba su préstamo y deberá volver a San José Earthquakes de la MLS si el Guadalajara no hace uso de la opción de compra.

A lo largo de los últimos cinco años, el Rebaño Sagrado se ha destacado por ir adquiriendo, por compra o préstamo, a diferentes joyas que no tenían lugar en diversos equipos y en las que la directiva veía una gran proyección. Hay casos de éxito en el último tiempo como Sergio Aguayo, adquirido de Pachuca, y otros de escaso rendimiento como Teun Wilke, Fidel Barajas o Leonardo Sepúlveda.

Uno de los jugadores que llegó en el último año a Chivas mediante una cesión desde la MLS es Cruz Medina, proveniente de San José Earthquakes. El mediocampista fue incorporado en la gestión de Javier Mier y Alejandro Manzo con expectativas altas, ya que era un talento a seguir de cara al futuro inmediato.

Cruz Medina podría salir de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

A pesar de ser una novedad relevante, Gabriel Milito no lo tuvo en cuenta para la pretemporada de Chivas de cara al Apertura 2026, mientras que en el presente torneo de la Liga de Expansión MX tuvo una escasa participación con apenas el 31.5% de los minutos posibles, ya que solamente tuvo acción en 8 de los 14 partidos que disputó de momento Tapatío.

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Al mediocampista de 20 años le quedan pocas semanas para saber qué será de su futuro debido a que su cesión con el Guadalajara está cerca de finalizar. La directiva tiene en su poder la posibilidad de hacer uso de la opción de compra, pero deberá evaluar si vale la pena ejecutarla si el técnico argentino decidió no contemplarlo en esta primera parte de la temporada.

Los números de Cruz Median en Tapatío