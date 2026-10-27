El referente de la zaga del Guadalajara está de regreso y podría tener minutos en el duelo del fin de semana contra los Potros de Hierro.

Las lesiones se han convertido en el principal problema de Chivas en el Apertura 2026 debido a que prácticamente todo el semestre ha registrado por lo menos alguna baja para cada partido, por lo que Gabriel Milito no ha podido contar con plantel completo, situación que parece podría empezar a cambiar.

Pese a que todavía restan varios futbolistas de reintegrarse por completo a los trabajos con el plantel del Guadalajara, este martes se confirmó que Luis Romo ya pudo realizar un entrenamiento a la par del equipo, por lo que podría ser elegible para el duelo del próximo fin de semana contra Atlante si así lo decide el entrenador argentino.

“Respecto al hospital, el tema que ha sido en las últimas semanas en el Rebaño Sagrado, en el transcurso de esta semana ya pinta una noticia positiva, en un futbolista que es titular en el esquema de Gabriel Milito.

“Consultamos el status de Luis Romo, jugador que se había ausentado después de la Selección Nacional y nos cuentan que ya, este día, entrenó a la par del resto del plantel y por lo tanto está en condiciones de participar; sin embargo, la decisión recaerá en el cuerpo técnico que comanda Gabriel Milito”, explicó el comunicador, Diego Yvey, en Futbol Picante.

¿Cómo van José Castillo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda con sus recuperaciones?

“La situación de Bryan Gutiérrez y José Castillo, todavía esperando a que les den el pulgar arriba (…) Son los que tienen más posibilidades de poder aparecer en la convocatoria antes de Miguelito Gómez.

“De Ángel Sepúlveda todavía hay que esperar, está en rehabilitación. Pinta que va a ser complicado que aparezca en la convocatoria del próximo viernes para jugar contra Atlante. Todavía hay que esperar en la situación del delantero”, concluyó el reportero.