El entrenador argentino ha tenido un fuerte impacto en los jugadores del Guadalajara, principalmente los que vienen de otras instituciones, quienes se sorprender por la personalidad del sudamericano.

Chivas ha tenido un Apertura 2026 con algunos lapsos de irregularidad, por lo que durante las semanas recientes fueron surgiendo una infinidad de rumores sobre el estado del vestidor con Gabriel Milito, en donde en horas recientes se confirmó que todos los jugadores siguen confiando plenamente en el entrenador argentino.

El Guadalajara cayó en una mala racha de resultados, en donde registraron cuatro partidos en fila sin poder ganar, además de que el equipo ha vuelto a perder la contundencia, por lo que comenzaron a surgir varias versiones que aseguraban que algunos elementos le estaban “tendiendo la cama” al entrenador.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que los jugadores del chiverío respaldan ciegamente a Gabriel Milito por el buen trato que les brinda, en donde el sudamericano no solamente se preocupa por lo futbolístico, sino que también está al tanto del aspecto personal de cada elemento, viéndolos como seres humanos, no como futbolistas.

“Después de la victoria contra Rayados de Monterrey, hemos platicado con algunos jugadores que nos hemos encontrado sobre cómo está la situación en la interna del club y nos comentan que sí existió cierto bache y ciertas dudas desde el exterior, pero en el interior han creído en Gabriel Milito.

“Todos los futbolistas han estado a disposición. Inclusive me comentaban, que de todos los técnicos de los jugadores que han llegado a Chivas, con él ha sido diferente por el trato individual con cada elemento. Se acerca, los escucha, les pregunta cómo está la familia y eso les ha ayudado a elevar su potencial.

“Están confiados con el proyecto que ha mostrado el estratega sudamericano y están a muerte con Gabriel Milito. Nos comentan que hay que tener paciencia, van a llegar los resultados que ellos han trazado”, explicó el comunicador en Futbol Picante.

Los resultados de Chivas en el Apertura 2026