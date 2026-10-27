Chivas se alista de la mejor manera para el duelo contra Atlante. En medio de este contexto, sale a la luz un video que no se vio de Campillo y Milito post victoria ante Rayados de Monterrey.

El partido contra Rayados de Monterrey aún dejó mucha tela para cortar debido a que Chivas ganó, pero en el final el defensa falló en una jugada donde el gol de Diego Rossi fue anulado por una mano previa. Uno de los momentos del partido que la transmisión de Televisa no mostró fue el reencuentro, abrazo y palabras de aliento de Gabriel Milito a Diego Campillo luego de su error ante la Pandilla.

Una de las imágenes que se hizo viral en redes sociales luego de lo vivido en el Gigante de Acero estuvo relacionada con la discusión de Campillo con Fernando González, quien llegó a la línea de cal a recriminarle su error en el gol de Rossi. Al instante se sumó Gabriel Milito a remarcar su desatención, le reclamó con fuerza y el defensa le contestó a los dos.

La escena levantó más de un comentario en redes sociales porque nadie quiere que se quiebre la relación en el vestidor de cara a la Liguilla, por lo que el Rebaño Sagrado publicó una fotografía de los dos juntos para calmar las aguas. Sin embargo, la gran pregunta que surge es cómo se encuentra la relación entre el defensa y el entrenador argentino.

Gabriel Milito estalló con Diego Campillo en Rayados vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los momentos que no se apreció en la transmisión de Televisa fue el abrazo posterior que le dio Gabriel Milito a Diego Campillo. En un video que circuló en redes sociales se observa al argentino hablándole con calma luego de lo sucedido ante los regios en Monterrey. Sin ninguna duda, un momento significativo para el grupo.

Cabe destacar que para el timonel rojiblanco, Diego Campillo es una pieza fundamental en el parado de su once titular. Desde sus pies inicia cada jugada ofensiva, mientras que al momento de defender es el último hombre en la mayoría de los contragolpes en los que queda expuesto el Guadalajara en cada partido.

Los números de Diego Campillo con Gabriel Milito