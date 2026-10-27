Chivas volvió a ganar este sábado ante Monterrey y consiguió su segundo triunfo consecutivo por la mínima diferencia, después de haber superado también al Necaxa. Sin embargo, aunque los tres puntos son fundamentales para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, la victoria contra Rayados fue todavía más sufrida que la anterior. Una situación que quedó aún más en evidencia gracias a un video compartido por un aficionado, en el que se exhiben los problemas que sigue teniendo el Guadalajara frente a la portería rival.

La cuenta Archivo Sagrado realizó una recopilación de las oportunidades de peligro que Chivas desperdició durante el encuentro contra Monterrey, dejando claro que la falta de contundencia se ha convertido en uno de los principales problemas del equipo de Gabriel Milito. Lo preocupante es que no todas las jugadas terminaron en atajadas del portero o bloqueos de los defensores, pues también hubo malas decisiones en el último tercio del campo que impidieron generar ocasiones todavía más claras.

De acuerdo con las estadísticas del encuentro, el Guadalajara consiguió 11 disparos totales, de los cuales siete fueron a portería. Sin embargo, el video compartido por Archivo Sagrado tiene una duración cercana a los dos minutos y muestra numerosas aproximaciones que ni siquiera terminaron en un remate. Esto deja ver que el problema ofensivo del Rebaño Sagrado va más allá de las oportunidades falladas y que Gabriel Milito tiene bastante trabajo por delante a pocas semanas de que comience la Liguilla.

Y es que, aunque la salida de Armando González significó perder al delantero mexicano más destacado de la temporada pasada, Chivas también había encontrado soluciones ofensivas en otras posiciones. Defensas y mediocampistas conseguían incorporarse al ataque y aportar goles importantes, pero ahora hasta esos futbolistas están teniendo dificultades para resolver las jugadas de peligro. Por eso, el problema no parece limitarse a la ausencia de un centro delantero goleador, sino también a la falta de precisión y claridad en los últimos metros.

Con solamente tres jornadas pendientes en la fase regular, Gabriel Milito y sus dirigidos necesitan aprovechar el cierre del Apertura 2026 para corregir estos errores. Aunque el Guadalajara ha conseguido sacar adelante partidos complicados gracias a su trabajo defensivo, en la Liguilla será indispensable recuperar la contundencia, especialmente frente a rivales que difícilmente permitirán tantas oportunidades. Si Chivas quiere competir por el campeonato y eventualmente ganar una final, no puede depender únicamente de marcar un gol y defender la ventaja.

Chivas ya busca un delantero para reforzar el ataque, pero llegaría hasta 2027

La falta de gol tampoco ha pasado desapercibida para la directiva rojiblanca, que ya estaría trabajando en la búsqueda de un nuevo centro delantero para el Clausura 2027. De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, el Guadalajara contempla distintas alternativas para reforzar esa posición, desde futbolistas de sus Fuerzas Básicas hasta opciones de la Liga MX o jugadores nacidos en el extranjero que puedan representar al club. Sin embargo, cualquier incorporación llegaría hasta el próximo torneo, por lo que Gabriel Milito tendrá que encontrar soluciones con su plantel actual si pretende que Chivas vuelva a ser un equipo contundente durante la Liguilla del Apertura 2026.