Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante luego de haber superado a Rayados. Tras lo vivido ante los regios, Matías Almeyda es noticia con el gesto que tuvo con los jugadores rojiblancos, mientras que Gabriel Milito envió mensajes a los críticos del Guadalajara.

Chivas viene de superar a Rayados de Monterrey por 1-0 en el Gigante de Acero y se afianza en lo más alto de la tabla general de posiciones. El encuentro ante los regios dejó mucha tela para cortar debido a que Matías Almeyda tuvo un noble gesto con los jugadores del Guadalajara, mientras que Gabriel Milito envió un mensaje a sus detractores. Por otro lado, los datos vuelven a remarcar el gran momento que vive Fernando González. Por último, el Rebaño Sagrado recibió una mala noticia el fin de semana: la dio Tapatío, ya que perdió y quedó al borde de la eliminación de la Liguilla.

Matías Almeyda y su noble gesto con los jugadores de Chivas

El sábado el Rebaño Sagrado vivió un partido especial debido a que se reencontraba con Matías Almeyda, el último hombre que le dio un título al Guadalajara. Lo que la transmisión de Televisa no mostró fue el cariñoso saludo con Gabriel Milito antes de que comenzara el partido. A su vez, en un video publicado por José María Garrido se observa al Pelado que tiene un noble gesto con cada jugador del Rebaño Sagrado que se acercó a saludarlo, ya que les extendió la mano o les dio un abrazo.

Gabriel Milito dejó recado a los críticos de Chivas

Sin duda el partido de Chivas ante Rayados fue muy bueno, debido a que llevó a los dirigidos de Matías Almeyda a hacer circular el balón y a tirar centros. Tras la victoria, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que aprovechó para dejar un mensaje a los críticos del Guadalajara.

“Espero que este triunfo nos dé confianza, el equipo tiene muy claro a lo que jugamos, nadie nos va a hacer dudar de lo que somos, nadie, internamente somos muy justos con nosotros, cuando lo hacemos mal lo sabemos, no hace falta que nadie nos lo recuerde, pero bueno, también sé dónde estamos, hay opiniones de este club tan grande y alrededor del equipo, de mis decisiones y los resultados, pero internamente estamos muy fuertes”, expresó el argentino.

¿Por qué Fernando González fue figura en la victoria de Chivas ante Rayados?

No hay duda de que en Chivas los puntos altos del partido ante Rayados fueron Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Sin embargo, poco se habla del papel del Oso González, ya que no solo fue clave para recuperar y presionar, sino que también comienza a tener un rol preponderante para ser el último pase en una jugada de peligro. El sábado envió un pase brutal que Santiago Sandoval falló debajo de la portería.

Tapatío pierde y queda al borde de la eliminación de la Liguilla

Tapatío volvió a tener acción en el Apertura 2026 y ante Atlético Morelia perdió por 2-1, por lo que es undécimo de la tabla general de posiciones con 17 puntos. Para acceder a la Liguilla, los Cabritos necesitan ganar por al menos cuatro goles de diferencia frente a Piratas, segundo de la fase regular, que Tlaxcala pierda y que igualen Mineros y Alebrijes.