Chivas logró una importante victoria ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. Tras el partido, Fernando Cevallos destacó el partido de los dirigidos por Gabriel Milito ante uno de los candidatos al título, pero marcó qué le falta de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

En el Gigante de Acero, Chivas pisó fuerte, fue local gracias a su gente y le ganó por la mínima diferencia a Rayados de Monterrey con un golazo de Roberto Alvarado. Tras el partido, Fernando Cevallos, reconocido periodista identificado con el Guadalajara, afirmó que el equipo de Gabriel Milito jugó muy bien, pero que aún le falta gol.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llevó adelante un enorme partido y supo administrar cada embate de los dirigidos por Matías Almeyda. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido entre semana contra Necaxa, el conjunto rojiblanco generó peligro y no pudo anotar más goles porque Diego Campillo, Jesús Hernández y Santiago Sandoval no tuvieron la mira calibrada.

Tras lo sucedido en el Gigante de Acero, Fernando Cevallos dio su opinión sobre la victoria de Chivas en la que señaló que al equipo de Gabriel Milito le falta contundencia. “Chivas mejora en su funcionamiento colectivo, pero la falta de contundencia sigue siendo la asignatura pendiente de cara a la recta final del torneo previo a la Liguilla”, escribió el periodista de Fox Sports en X.

Gabriel Milito logró que Chivas se mantenga segundo en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el reconocido periodista destacó una nueva valla invicta de Raúl Rangel en el Apertura 2026. “Sexta portería en 0 para el Tala Rangel en la temporada y vuelve a ser figura en la victoria de Chivas frente a Rayados. Sigue demostrando por qué es el mejor portero mexicano de la actualidad”, expresó.

Raúl Rangel brilló ante Rayados de Monterrey

En el minuto 19, Bryan González cometió un penal muy rigorista y Lucas Ocampos fue el encargado de rematarlo. Sin embargo, Raúl Rangel, al igual que en el Clausura 2026, se hizo enorme al tirarse a su palo derecho y retener con parte de su cuerpo el tiro del argentino. Muchos se podrán quedar con esa intervención, pero fue clave para ahogar en más de una ocasión los tiros de Diego Rossi y Hugo Cuypers.

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería Rayados de Monterrey, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla general.