Chivas se afianzó en la segunda posición de la tabla general de posiciones tras superar al Rayados de Matías Almeyda. De lo que no se habla es del saludo entre Milito y el Pelado.

En Nuevo León, Chivas disputó un intenso encuentro en el que se llevó tres puntos importantes ante Rayados de Monterrey. Por otro lado, tras lo sucedido en el Gigante de Acero sale a la luz una imagen que no mostró Televisa en el momento en que Gabriel Milito y Matías Almeyda tuvieron un cariñoso saludo.

A pesar de que el partido se llevó adelante a pocos metros del Cerro de la Silla, ayer todo el Guadalajara vivía un choque especial porque se reencontraba con el Pelado. El técnico argentino dejó su nombre marcado a fuego al punto de que fue el último entrenador en lograr darle una alegría a la nación rojiblanca.

Lo que la transmisión de TUDN y Televisa no mostró fue el cariñoso saludo entre Gabriel Milito y Matías Almeyda, quienes minutos antes de que iniciara el partido se saludaron e intercambiaron un par de palabras. No hay que olvidar que es la primera vez que se enfrentaban como entrenadores en su carrera.

Gabriel Milito envió un mensaje a América

La victoria ante Rayados de Monterrey dejó a Chivas a un punto de América en la tabla general con dos partidos más. Tras el encuentro en el Gigante de Acero, Gabriel Milito habló sobre la posibilidad de enfrentar al equipo de Guillermo Almada en la Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Ya veremos lo que toque en el futuro. El futbol es tan dinámico. Lo más importante para nosotros es lo inmediato, lo siguiente y en este caso es Atlante en casa. Tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final, no hay margen para el error y eso es lo único que me preocupa y me interesa”, respondió el entrenador rojiblanco.

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería Rayados de Monterrey, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla general.