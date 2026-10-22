Chivas logró romper su mala racha de cuatro partidos sin ganar con una victoria sufrida ante Necaxa, resultado que le permitió recuperar parte de la confianza justo cuando se acerca el cierre de la fase regular del Apertura 2026. Sin embargo, el Rebaño Sagrado no tendrá demasiado tiempo para relajarse, pues ya debe concentrarse en su siguiente compromiso frente a Monterrey, un rival que podría representar una prueba mucho más exigente de lo que parecía hace algunas semanas.

Y es que el enfrentamiento que en la Jornada 10 parecía inclinarse claramente a favor del Guadalajara, debido a los resultados irregulares de Rayados, ahora luce mucho más equilibrado. Monterrey parece haber recuperado su mejor versión justo antes de medirse con Chivas, luego de conseguir dos victorias consecutivas que le permitieron cambiar la percepción sobre su rendimiento y recuperar terreno en la clasificación. Por ello, Gabriel Milito y sus dirigidos tendrán que prepararse para un rival que llega en mejores condiciones.

En su partido más reciente, correspondiente a la Jornada 13, Monterrey goleó 1-4 a domicilio al Puebla, mientras que previamente había derrotado 2-1 al Pachuca en el Gigante de Acero, dos resultados que reflejan una mejoría importante en el equipo regiomontano, sobre todo si se recuerda que apenas unas jornadas atrás sufrió una derrota por 4-2 ante el Atlante y llegó a ubicarse en la décima posición de la tabla general. Ahora, Rayados parece haber encontrado una respuesta futbolística que le permite competir con mayor confianza.

Por eso, Gabriel Milito y los futbolistas del Rebaño Sagrado deberán tomar precauciones ante un Monterrey que comienza a mostrar un nivel más acorde con la calidad de su plantilla. Después de atravesar una etapa de resultados complicados, el conjunto regiomontano parece haber recuperado tanto la confianza como la capacidad para generar peligro en ataque. Chivas tendrá enfrente a un rival que llega fortalecido anímicamente, por lo que no podrá confiarse ni repetir los errores que le han complicado sus partidos recientes.

Aunque el Guadalajara también deberá cuidar su funcionamiento defensivo, la mejoría de Rayados podría tener un aspecto favorable para los rojiblancos. A diferencia de otros rivales que han priorizado replegarse para cerrar espacios, Monterrey podría asumir una postura más ofensiva, lo que abriría oportunidades para atacar al contragolpe. Si Chivas consigue aprovechar los espacios que deje el conjunto regiomontano, tendrá opciones de hacer daño y demostrar que la victoria ante Necaxa fue el comienzo de una recuperación futbolística, y no solamente un resultado aislado.

Monterrey es una de las víctimas favoritas de Gabriel Milito en la Liga MX

A pesar de que Gabriel Milito solamente ha enfrentado a Monterrey en dos ocasiones desde su llegada al futbol mexicano, el entrenador argentino mantiene un registro perfecto ante Rayados, con victorias tanto en el Estadio Akron como en el BBVA. El técnico rojiblanco buscará extender esa racha a tres triunfos consecutivos para ayudar a que Chivas siga sumando puntos en la recta final del torneo. Sin embargo, el buen momento que atraviesa el conjunto regiomontano promete complicar la tarea, por lo que el Guadalajara tendrá que demostrar que también puede responder ante un rival que llega con la confianza renovada.