El partido entre Chivas y Necaxa fue uno en el que el Rebaño Sagrado sufrió más de lo esperado, incluso después de conseguir una victoria que le permitió terminar con su mala racha. Durante el encuentro hubo varios momentos en los que los futbolistas rojiblancos dejaron ver su inconformidad con lo que sucedía en la cancha. Sin embargo, una de las escenas que más llamó la atención tuvo como protagonista a Diego Campillo, quien se mostró sumamente molesto en una discusión con otro jugador que pocos esperaban ver en esa situación.

Todo ocurrió durante un tiro de esquina a favor del Guadalajara, cuando Diego Campillo y Diego Ochoa se enfrascaron en un intercambio de empujones que desconcertó a más de uno. El defensor rojiblanco parecía estar especialmente enfadado con el futbolista del Necaxa, al grado de protagonizar una escena poco habitual en él. Aunque en un primer momento no estaba claro qué había provocado su reacción, algunas imágenes de jugadas anteriores permiten entender mejor el origen de su molestia.

Y es que, antes de ese encontronazo, ambos futbolistas ya habían tenido un enfrentamiento durante otro tiro de esquina. En esa acción, Ochoa habría golpeado a Campillo con el cuerpo en una jugada que el árbitro no sancionó, lo que pudo aumentar la molestia del jugador de Chivas. Por ello, durante el siguiente córner, el defensor rojiblanco habría intentado mantener a su rival a distancia para evitar otro contacto, aunque la situación terminó escalando hasta los empujones que se hicieron visibles durante la transmisión.

También hay un antecedente que vale la pena recordar: Campillo y Ochoa compartieron vestidor durante varios años en las fuerzas básicas de Chivas, antes de tomar caminos distintos. Por eso, es posible que exista un contexto previo entre ambos que ayude a explicar la tensión, aunque no hay elementos suficientes para asegurar que el conflicto venga de tiempo atrás. No obstante, sí hay algunas declaraciones públicas de Ochoa sobre el Guadalajara y sus futbolistas que han generado polémica entre los aficionados, un historial que vuelve todavía más llamativo este enfrentamiento.

Diego Ochoa no ha perdido oportunidad de hablar mal de Chivas y de sus jugadores

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Ariel Castro dejó de formar parte de Chivas. En aquella ocasión, Diego Ochoa reaccionó en redes sociales con un comentario en el que celebró su salida, al escribir que «al fin» se iba del Guadalajara. El mensaje fue interpretado por algunos seguidores como una señal de que el futbolista no estaba conforme con su etapa en el club, pero también generó cuestionamientos por la manera en que se refirió a la salida de otro jugador. La publicación alimentó la percepción de que Ochoa mantenía una postura crítica hacia el Rebaño, incluso después de haber formado parte de sus categorías inferiores.

Otro antecedente se presentó durante el Mundial Sub-20 del año pasado, cuando el festejo de Hugo Camberos tras marcar el cuarto gol de México ante Chile provocó la molestia de algunos jugadores rivales. Diego Ochoa cuestionó públicamente la celebración del atacante rojiblanco y señaló: “A veces la euforia te lleva a hacer estupideces. No había necesidad de festejar de esa manera”. añadiendo además que Camberos era uno de los más jóvenes del equipo, pero que eso no justificaba su comportamiento.