Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y la escuadra regiomontana que encabeza el Pelado.

Chivas ya se sacudió la mala racha de hilvanar cuatro partidos sin poder ganar gracias a la sufrida victoria frente al Necaxa, por lo que ahora los dirigidos por Gabriel Milito necesitan una exhibición convincente que les permita recuperar la confianza de cara al cierre del Apertura 2026.

El Guadalajara marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos; sin embargo, la competencia está muy pareja, por lo que no puede dejar escapar puntos si es que quieren asegurar el calificar entre los primeros cuatro lugares para contar con la localía en la Liguilla.

Por su parte, Rayados está viviendo un semestre irregular, en donde requiere de un triunfo para consolidarse entre los primeros ocho lugares, en donde Matías Almeyda tratará de hacerle la “grosería” al chiverío.

Así van Chivas y Monterrey en el Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El reencuentro entre el Guadalajara y Matías Almeyda se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, mejor conocido como el Gigante de Acero, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El duelo entre el Guadalajara y Monterrey contará con varias alternativas gratuitas, ya que podrá ser visto por televisión abierta por el canal 5, además de que vía streaming podrá ser observado por Layvtime. por si fuera poco, también habrá opciones de televisión restringida que será TUDN y Vix Premium.