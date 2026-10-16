Todos los detalles del partido entre el Guadalajara y los universitarios que se disputará en el Estadio Akron.

Chivas está en una crisis de resultados en el Apertura 2026 después de hilvanar tres jornadas sin poder ganar, sumando solamente dos puntos de los últimos nueve en disputa, por lo que en el Rebaño solamente tienen una exigencia de cara al partido contra Tigres y es ganar.

Para mala fortuna de Gabriel Milito, el Guadalajara sigue sufriendo bajas por lesionados y nuevamente tendrá que emplear una alineación con varios juveniles en uno de los duelos más complicados que será frente a los felinos de Víctor Manuel Vucetich.

El chiverío requiere de un triunfo para volver a escalar peldaños en la tabla de posiciones, en donde ha comenzado a rezagarse por la seguidilla de malos resultados, en donde todavía es posible alcanzar el liderato general de la competencia, aunque requiere de una combinación de resultados.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Tigres?

El siguiente compromiso del Guadalajara será el sábado 17 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciban a los Tigres de Víctor Manuel Vucetich, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres?

El duelo entre rojiblancos y universitarios será transmitido en México EN VIVO y por exclusiva por la señal de Amazon Prime; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.