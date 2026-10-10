El Rebaño y los Zorros se reencuentran en un terreno de juego, ahora como parte de la Liga MX, por lo que te explicamos las alternativas para poder verlo.

La espera por fin terminó y Chivas por fin reaparecerá en el Apertura 2026 y lo hará en la cancha del Estadio Jalisco cuando se enfrente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en donde el Rebaño hasta podría terminar como líder general de la competencia con una combinación de resultados.

El duelo contra los Zorros despierta mucho interés entre los aficionados de ambas instituciones e incluso de todo el futbol mexicano debido al buen momento que viven ambas instituciones gracias a los trabajos de los argentinos Gabriel Milito y Hernán Crespo.

¿Cómo ver GRATIS el Chivas vs. Atlas de la jornada 11 del Apertura 2026?

El partido entre Guadalajara y el Atlas contará con algunas alternativas para poder verse GRATIS en México, en donde la principal será la televisión abierta por la señal de Canal 5. Otra opción sin costo para poder mirar este compromiso será el canal de YouTube, Layvtime.

¿Cuáles opciones de paga hay para ver el Chivas vs. Atlas?

Al ser un partido oficial, el Clásico Tapatío tendrá otras alternativas para poder verlo EN VIVO y será por la cadena TUDN o la plataforma VIX, aunque cualquiera de estas dos ya implica un pago por parte del aficionado para poder obtener esas señales.

¿A qué hora empieza el partido entre Chivas y Atlas?

El compromiso entre rojiblancos y rojinegros está pactado para este sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.