Chivas ya tiene rival, fechas y horarios confirmados para comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito enfrentará a Pachuca en los Cuartos de Final después de terminar la fase regular como líder de la Tabla General. El Rebaño Sagrado visitará el Estadio Hidalgo este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, mientras que el encuentro de Vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron. Sin embargo, la designación arbitral para el primer compromiso de la eliminatoria ha generado cierta preocupación entre los aficionados rojiblancos.

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Y es que en el Guadalajara todavía está fresco el recuerdo de lo sucedido durante las Semifinales del Clausura 2026, cuando el arbitraje del partido de Ida contra Cruz Azul estuvo marcado por algunas de las decisiones más polémicas de aquel campeonato, todas ellas perjudicando al Rebaño Sagrado. Por eso, de cara a esta nueva oportunidad de competir por el título, lo único que se espera es que exista un arbitraje justo, no solamente para Chivas, sino para todos los equipos involucrados en la Fiesta Grande, y que sean los propios futbolistas quienes definan los resultados dentro del terreno de juego.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros designó a Fernando "Curro" Hernández como el encargado de impartir justicia en el partido de Ida entre Pachuca y Chivas, una decisión que inevitablemente trae a la memoria algunos episodios polémicos que ha protagonizado el silbante con el Guadalajara. Y es que el experimentado árbitro tiene al menos tres antecedentes que generaron mucha molestia en el entorno rojiblanco, desde enfrentamientos con Javier Hernández y Roberto Alvarado hasta una anotación que validó en un Clásico Tapatío y que posteriormente la propia Comisión reconoció que debió ser anulada.

Javier Hernández le "mentó la madre" al Curro Hernández por chocarlo en un Clásico Nacional

Durante un Clásico Nacional, Fernando Hernández protagonizó un inesperado enfrentamiento con Javier Hernández después de interponerse en la trayectoria del delantero rojiblanco. Y es que mientras ambos seguían de cerca el desarrollo de una jugada, terminaron chocando en dos ocasiones, situación que provocó el enojo del Chicharito. Una vez que consiguieron separarse, el atacante le reclamó airadamente al silbante e incluso realizó un gesto con el brazo que fue interpretado como una mentada de madre. Por su parte, el Curro decidió ignorar los reclamos del futbolista y permitió que continuara el encuentro sin sancionarlo por su reacción.

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En el mismo partido, acusó a Roberto Alvarado de fingir faltas y "echar a perder el partido"

Durante aquel mismo Clásico Nacional, Roberto Alvarado cayó dentro del área del América después de un contacto con Sebastián Cáceres, pero el cuerpo arbitral decidió no señalar ninguna infracción. Sin embargo, lo más polémico llegó posteriormente, cuando David Medrano reveló en su canal de YouTube las palabras que supuestamente utilizó Fernando Hernández para dirigirse al atacante rojiblanco. "No te tires porque me vas a empezar a echar a perder el partido" , habría expresado el Curro, según el periodista de TV Azteca. Esta versión coincidió con las declaraciones del entonces entrenador del Guadalajara, quien aseguró que algunos comentarios del silbante habían generado molestia e incomodidad entre sus futbolistas.

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En un Clásico Tapatío, Fernando Hernández marcó como bueno un gol que la propia Comisión admitió que no debió contar

Otro de los antecedentes más polémicos ocurrió durante el Clásico Tapatío del Apertura 2024, encuentro que Chivas perdió por 3-2. Fernando Hernández validó una anotación del Atlas que estuvo precedida por una zancadilla de Lozano sobre Gilberto Sepúlveda , pese a los reclamos de los futbolistas rojiblancos y al visto bueno que recibió desde el VAR. Dos días después, la Comisión de Árbitros publicó los audios y el video de aquella jugada, reconociendo que existió una infracción sobre el Tiba. De esta manera, la propia Comisión confirmó que el gol de los rojinegros no debió contar, un error que terminó siendo determinante en el marcador de aquel Clásico Tapatío.