Chivas ya se prepara para comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026, pues el equipo de Gabriel Milito enfrentará a Pachuca en los Cuartos de Final y ya conoce las fechas y horarios de ambos encuentros. Sin embargo, todavía hay situaciones que preocupan a la afición rojiblanca, como el estado físico de Luis Romo y los rumores sobre una posible salida de Jordan Carrillo. Además, Richard Ledezma protagonizó un momento que pasó desapercibido durante el partido contra Cruz Azul, mientras que Armando González volvió a demostrar su olfato goleador con el Olympiacos de Grecia.

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Oficial: la serie Chivas vs Pachuca de los Cuartos de Final ya tiene horarios definidos

La Liga MX confirmó las fechas y horarios en los que se disputarán los Cuartos de Final del Apertura 2026, por lo que el Guadalajara ya conoce su calendario para enfrentar a los Tuzos . El partido de Ida entre Chivas y Pachuca se disputará este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, donde los dirigidos por Gabriel Milito buscarán conseguir un resultado favorable. Por su parte, el encuentro de Vuelta se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado tendrá la oportunidad de definir su clasificación a las Semifinales frente a su afición.

Richard Ledezma se lanza contra el Toro Fernández para defender a la afición de Chivas

En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que muestra una situación que pasó desapercibida durante la transmisión del partido entre Chivas y Cruz Azul. Y es que Richard Ledezma encaró y empujó a Gabriel Fernández después de que el delantero cementero realizara un gesto provocador hacia los aficionados rojiblancos. Segundos antes, el atacante de la Máquina había pasado por detrás de la portería de Raúl Rangel para mostrar el escudo de su equipo a los seguidores del Guadalajara. La reacción de Richy fue bien recibida entre los aficionados, pues el futbolista rojiblanco no se quedó de brazos cruzados ante la provocación del delantero uruguayo.

Descartan una posible salida de Jordan Carrillo a Cruz Azul

Luego de que surgieran rumores sobre una posible salida de Jordan Carrillo rumbo a Cruz Azul , el periodista José María Garrido consideró que sería demasiado prematuro que Chivas se desprendiera de un futbolista con sus condiciones y calidad. Y es que, aunque el mediocampista todavía no ha conseguido poner todo su talento al servicio del funcionamiento colectivo, el Guadalajara realizó una inversión importante para adquirirlo de manera definitiva. Además, el comunicador recordó que tanto Carrillo como Kevin Castañeda llegaron sin haber realizado una pretemporada completa bajo las órdenes de Gabriel Milito, por lo que todavía necesitan tiempo para asimilar los conceptos tácticos del entrenador argentino y demostrar su verdadero potencial.

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¿Cruz Azul busca fichar a Jordan Carrillo?

Luis Romo no está lesionado, pero sí podría perderse parte de la Liguilla

Gabriel Milito aclaró en conferencia de prensa cuál es el estado físico de Luis Romo , quien no tuvo actividad en el último partido de la fase regular. El entrenador argentino explicó que el capitán del Guadalajara no sufrió una lesión, sino una sobrecarga muscular durante el entrenamiento del viernes, por lo que consideraron innecesario arriesgarlo contra Cruz Azul teniendo en cuenta que el equipo ya estaba clasificado a la Liguilla. Sin embargo, su participación en el partido de Ida contra Pachuca todavía no está asegurada, pues el cuerpo técnico evaluará su evolución durante los próximos días para determinar si estará en condiciones de jugar.

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Romo no jugó el Chivas vs Cruz Azul.

Armando González anota gol con el Olympiakos en apenas un minuto en el campo

Armando González volvió a aprovechar los pocos minutos que recibió bajo las órdenes de Imanol Alguacil, pues la Hormiga necesitó apenas un minuto dentro del terreno de juego para marcar un golazo de cabeza y sentenciar el triunfo del Olympiacos por 6-2 contra Iraklis. El canterano del Guadalajara le ganó la posición a su marcador y demostró nuevamente su extraordinario olfato goleador. Con esta anotación, el delantero mexicano ya acumula siete goles durante la temporada: dos en la Superliga de Grecia, tres en la Copa de Grecia y otros dos en la Europa League. Lo más llamativo es que todas sus anotaciones han llegado después de comenzar los encuentros desde la banca, por lo que sigue haciendo méritos para recibir mayores oportunidades.