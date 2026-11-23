Chivas ha recuperado su memoria y se mantiene como una de las máximas potencias de la Liga MX gracias al trabajo que se viene realizando en la directiva, jugadores y sobre todo, en el cuerpo técnico que encabeza Gabriel Milito, por lo que la leyenda del Rebaño, Claudio Suárez, habló con Rebaño Pasión y detalló las claves para poder retener al argentino en el banquillo.

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¿Qué se necesita para renovar a Gabriel Milito como entrenador de Chivas?

"Me tocó trabajar como directivo en Querétaro hace muchos años, en el 2012. Y sé que es otra responsabilidad, tienes que ver el el los intereses del club y también, lo más importante, lo deportivo. El realmente tener éxito en lo económico, o sea son muchos factores que tienes que analizar. Para mi punto de vista ha hecho muy bien las cosas. Entiendo que Javier Mier, por ejemplo, también ha sido una parte fundamental en el tema directivo, mucha gente que conozco como Mariano Varela que ya lleva muchos años ahí en Chivas; Alberto Coyote que está encargado de fuerzas básicas, o sea, realmente han hecho bien las cosas.

"Siento que se habían equivocado en traer gente de afuera como cuando llegaron los españoles con todo respeto, que a a pesar de Fernando Hierro que tiene tanta experiencia creo que le costó mucho trabajo y hubo muchos problemas. Que se fueron técnicos como Fernando Gago y luego lo de Veljko Paunovic.

"Ahora con Milito se nota un gran trabajo, también hablando del Tapatío, por ejemplo (...) Aquí la urgencia es salir campeón, pero bueno, depende de lo que quiera Milito también porque no puedes retener a la gente a la fuerza. Yo creo que hablar con Milito, quiero pensar que se siente cómodo en Guadalajara, que lo han tratado muy bien, que está bien con la familia. Entonces es una parte fundamental y si está bien, pues ofrecerle un contrato de 3 años garantizados, algo algo que deje ese proyecto,

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"Ahorita vamos a cuestionar y ya ha salido el tema que si no es campeón tendrían que quitarlo. Entonces yo creo que que sería un gran error. Se está viendo realmente no nada más de un torneo, sino de ya en dos (...) Es de pensarse, de ofrecerle algo bien a Milito para que se quede más tiempo y que lo más pronto posible ojalá puedan salir campeón para que realmente reafirme el trabajo. Eso es importante, porque si no sales campeón van a empezar los cuestionamientos", declaró a Rebaño Pasión el exjugador y actual analista de la cadena Fox.

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Claudio Suárez causa polémica por defender a Chivas en Fox Deportes

"Estuve en tres equipos en México que pues creo que dejé huella, porque no nada más fui de de pasada. En Pumas me formé, duré 8 años, me tocó salir campeón. Luego con Chivas 4 años, más Chivas USA que ahí terminé mi carrera, fueron casi 8 años vistiendo la playera de rojiblanca. Con Tigres 6 años y ahí nada más sí me faltó el título, estuvimos a punto de lograrlo, dos dos finales que me tocó desgraciadamente perder.

"Chivas que hoy está atravesando un para mí un gran momento nuevamente como fue el torneo pasado. Lástima que le quitaron los seleccionados y que también con con esa urgencia de salir campeón. La verdad, me gusta Chivas porque está jugando bien al futbol y ahí es donde te digo que salen ahí los colores de algunos que son americanistas, que son otros este de Cruz Azul y se arma buena la polémica. Lo bueno es que no nos faltamos al respeto, siempre realmente buscando argumentos y ser lo más objetivos con la gente", concluyó el exdefensor nacional.