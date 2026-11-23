Chivas dio un golpe en la mesa para consolidarse como el candidato más serio al título del Apertura 2026 tras derrotar a Cruz Azul por marcador de 1-0 en la jornada 17 , resultado que llenó de alegría a Gabriel Milito; sin embargo, el entrenador del Rebaño lo toma con calma, ya que recordó que ese logro no les da lo que están buscando como institución: el título del futbol mexicano.

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"Importante porque además era cerrar el campeonato. La victoria, además de darnos tres puntos, nos daba el liderato. Lo valoro mucho por el esfuerzo de los jugadores, por las distintas circunstancias que nos tocó vivir durante el torneo y por eso estoy contento. Dicho eso, no nos dan lo que realmente queremos por haber sido líderes, ahora empieza un nuevo campeonato en donde los ocho clasificados tenemos las mismas opciones.

"Para mí no hay un favorito, eso habrá que demostrarlo cuando comience cada uno de los partidos y ahí habrá que marcar la diferencia si es que existe una diferencia. Contento, pero no hemos conseguido lo que tanto anhelamos, lo que queremos y para eso todavía queda un largo recorrido. Claramente será duro, difícil, como siempre", declaró Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Gabriel Milito, orgulloso de pertenecer a Chivas

"Todos estamos muy orgullosos de representar a Chivas, felices de representar a Chivas y tenemos el objetivo muy claro. Sabemos que conseguir ese gran objetivo, ese gran sueño no es una tarea sencilla porque hay muy buenos equipos, pero tenemos que alimentar el sueño y después ver hasta dónde nos da. Ahora a pensar sola, pura y exclusivamente en Pachuca.

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"Lo de hoy fue bueno, el haber terminado primero tiene mucho mérito por el juego y el esfuerzo que ha hecho el equipo ante muchas dificultades que hemos tenido en el campeonato, sobre todo por lesiones. El haber conseguido el objetivo: primero era calificar y estar entre los primeros cuatro. Después, si podíamos terminar líderes mucho mejor y lo hemos conseguido. Jugando bien al futbol, pero ahora eso sirve para la confianza, pero ahora comienza una historia nueva", puntualizó.

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Gabriel Milito admite paridad de Chivas con Cruz Azul en los años recientes

"Llevamos más tiempo juntos, más tiempo de trabajo y realmente debo decir que si buen hoy fue la primera victoria frente a Cruz Azul, un muy buen equipo, no es casualidad que haya sido el último campeón de manera merecida, tiene jugadores muy buenos, tiene la idea muy clara de cómo jugar, varían, tienen buenos recambios, buen plantel. Hoy nos tocó ganar, pero hubo partidos que aun perdiendo siempre se vieron partidos de estas características, bastante parejos e igualados", concluyó.

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