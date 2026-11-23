Chivas cumplió con sus objetivos y se consolidaron como el equipo más serio y poderoso para conquistar el trofeo de campeón del Apertura 2026, en donde tras su victoria sobre Cruz Azul por marcador de 1-0, el Rebaño dio muestra de un gran trabajo en conjunto, en donde brillaron los futbolistas y hasta el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

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Planteamiento de Gabriel Milito

Pese a que se confirmó la baja de Luis Romo unas horas antes del partido contra la Máquina, Gabriel Milito logró encontrar la manera de que esto no afectara el rendimiento de su equipo, planteando nuevamente el jugar sin centro delantero nominal, ya que dejó a Santiago Sandoval más adelantado.

Sin embargo, el juvenil no se mantuvo estático, solía botarse para recibir el balón, en donde en algunas ocasiones tenía que salir un central, dejando mal ubicada a la zaga cementera, movimiento que tardó varios minutos en detectar Joel Huiqui.

Gabriel Milito recuperó a los del nivel bajo

Durante varias jornadas, varios elementos del Guadalajara fueron señalados por su baja de juego, en donde algunos poco a poco están retomando su mejor versión y precisamente en el momento más importante, ya que jugadores como Efraín Álvarez, Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, comenzaron a dar mejores exhibiciones con el chiverío, en donde inclusive el '10' del Rebaño se lució con el golazo del triunfo frente a La Máquina.

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Un equipo de puro corazón

Chivas sabía que estaba en Liguilla, sabía que un empate le hacía subir al segundo lugar de la tabla de posiciones; sin embargo, el Rebaño salió a matarse en cada pelota, desde el arranque del partido todos los jugadores se brindaron al máximo y pelearon por cada redonda en todo momento, asfixiando a Cruz Azul que sufrió para contener el dinamismo rojiblanco.

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Por si fuera poco, ese esfuerzo y sacrificio quedó demostrado en aparato defensivo en el segundo tiempo, en donde todos los elementos del Rebaño se emplearon al máximo para poder detener los embates celestes, que buscaron con fiereza el pase a la Liguilla en el primer lugar.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas vs. Cruz Azul