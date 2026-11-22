Mientras Chivas se alista para la recta final del Apertura 2026, en la Sub-21 el equipo de Luis Arce volvió a tener acción en el Apertura 2026 y superó sin problemas por 2-1 a Cruz Azul. Uno de los destacados fue sin duda Gael García Ortega, quien en el primer tiempo recuperó el balón, dejó por el piso a un defensa de la Máquina y anotó un golazo al mundialista Emmanuel Ochoa.

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El Galleta es una de las joyas que tiene en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado y que la afición debe seguir en cada partido que tenga minutos. Es un mediocampista creativo con velocidad, con tiro de larga distancia y pases bien medidos. Tiene destellos por la banda como Hugo Camberos y pases filtrados como Efraín Álvarez y Omar Govea.

Este diamante que tiene el Guadalajara en la cantera volvió a tener acción en las instalaciones de Verde Valle frente a Cruz Azul. En el primer tiempo abrió el marcador luego de haber recuperado la pelota en una mala salida de la Máquina. Enganchó para dejar por el piso a Juan Tejeda, a Juan Rodarte, jugador del primer equipo, le amagó dos veces e ingresando al área chica remató fuerte sobre un Ochoa que poco pudo hacer con un tiro que fue arriba.

Gael García Ortega marcó golazo para Chivas Sub-21.

Photo: IMAGO7

Sin duda, un golazo de Gael García Ortega, quien en lo que va del Apertura 2026 anotó tres goles en el equipo de Luis Arce. Cabe destacar que viene de tener acción con la Selección Mexicana Sub-20 en la que anotó el 1-0 ante Chile.

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¿A quién enfrentará Chivas Sub-21 en la Liguilla?

Luego de haber finalizado en la tercera posición de la tabla general de posiciones, Chivas Sub-21 enfrentará a FC Juárez en los Cuartos de Final de la Liguilla. Cabe destacar que el equipo de Luis Arce busca el bicampeonato tras coronarse en el Clausura 2026.